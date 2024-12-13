Формула праздничного образа: какие платья выбрать для корпоратива или вечеринки на Новый год 2025

Для Нового года 2025 наряд должен быть не только стильным, но и соответствовать праздничной атмосфере. Важно учитывать, как именно пройдет ваше празднование: официальное, семейное, дружеское или корпоративное.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие платья подобрать для новогодней вечеринки или корпоратива с коллегами.
Если у вас в офисе запланировано небольшое мероприятие, можно выбрать не сильно праздничный наряд. Это может быть мини-платье с интересными деталями, например, с воротником, оборками, асимметричным кроем или прозрачными вставками, чтобы добавить немного игривости в образ.
Дополнить лук можно высокими сапогами из замши контрастного цвета и длинным пальто.
Вариант с трикотажным платьем мини (фото: instagram.com/emmanuellek_)
Также можно присмотреть платья в длине макси. Дополните его обувью на высоких каблуках, массивными украшениями и небольшой сумкой.
Платье макси (фото: instagram.com/vikilefevre, instagram.com/emmanuellek_)
Если же вас пригласили на мероприятие в ресторан, присмотрите платье с V-образным вырезом и глубоким декольте. Это, например, может быть черное платье -классика жанра. Его можно дополнить яркими аксессуарами или украшениями. Черное платье никогда не выйдет из моды и всегда будет выглядеть стильно.
Длинное черное платье на Новый год (фото: instagram.com/emmanuellek_)
Еще один вариант для празднования Нового года - платье с полупрозрачными деталями. Например, рукава, выполненные из полупрозрачной ткани, как шифон или органза, создают легкость и воздушность. Это отличный выбор для элегантных корпоративов или вечерних мероприятий.
Или, например, верх платья может быть из плотной ткани, а юбка - из тюля или шифона, что добавит легкости.
Вариант с полупрозрачными элементами (фото: instagram.com/katherine_ormerod)
Для интересного образа на Новый год можно присмотреть платье с контрастным воротником и рукавами с кружевом. Такой наряд можно дополнить элегантными туфлями-лодочками и неброскими украшениями.
Вариант на вечеринку (фото: instagram.com/katherine_ormerod)
Для новогодней ночи или вечеринки можно присмотреть наряд с ярким принтом. Если вы не любите модные в этом сезоне животные присмотрите наряд с лиственными или цветочными узорами. Дополнить такое платье можно серьгами и объемным чокером на шее.
Платье с цветочным принтом (фото:instagram.com/hannahalmassi)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Emmanuelle Koffi, Anne-Victoire Lefevre, Katherine O-G, Hannah Almassi.