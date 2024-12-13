Формула праздничного образа: какие платья выбрать для корпоратива или вечеринки на Новый год 2025

Трикотажное платье

Если у вас в офисе запланировано небольшое мероприятие, можно выбрать не сильно праздничный наряд. Это может быть мини-платье с интересными деталями, например, с воротником, оборками, асимметричным кроем или прозрачными вставками, чтобы добавить немного игривости в образ.

Дополнить лук можно высокими сапогами из замши контрастного цвета и длинным пальто.

Вариант с трикотажным платьем мини (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Также можно присмотреть платья в длине макси. Дополните его обувью на высоких каблуках, массивными украшениями и небольшой сумкой.

Платье макси (фото: instagram.com/vikilefevre, instagram.com/emmanuellek_)

Платье с декольте

Если же вас пригласили на мероприятие в ресторан, присмотрите платье с V-образным вырезом и глубоким декольте. Это, например, может быть черное платье -классика жанра. Его можно дополнить яркими аксессуарами или украшениями. Черное платье никогда не выйдет из моды и всегда будет выглядеть стильно.

Длинное черное платье на Новый год (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Платье с полупрозрачными элементами

Еще один вариант для празднования Нового года - платье с полупрозрачными деталями. Например, рукава, выполненные из полупрозрачной ткани, как шифон или органза, создают легкость и воздушность. Это отличный выбор для элегантных корпоративов или вечерних мероприятий.

Или, например, верх платья может быть из плотной ткани, а юбка - из тюля или шифона, что добавит легкости.

Вариант с полупрозрачными элементами (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Платье с контрастными элементами

Для интересного образа на Новый год можно присмотреть платье с контрастным воротником и рукавами с кружевом. Такой наряд можно дополнить элегантными туфлями-лодочками и неброскими украшениями.

Вариант на вечеринку (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Платье с принтом

Для новогодней ночи или вечеринки можно присмотреть наряд с ярким принтом. Если вы не любите модные в этом сезоне животные присмотрите наряд с лиственными или цветочными узорами. Дополнить такое платье можно серьгами и объемным чокером на шее.

Платье с цветочным принтом (фото:instagram.com/hannahalmassi)