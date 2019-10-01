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Формула Штайнмайера: под Офисом президента собрался митинг (видео)

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 21:29
Формула Штайнмайера: под Офисом президента собрался митинг (видео)
Национальный корпус проводит митинг (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На Банковой собирается митинг против подписания формулы Штайнмайера

После брифинга президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 1 октября, представители "Национального корпуса" объявили о митинге и призвали приходить к Офису президента.

Основной посыл акции – это протест против подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера". Представители "Национального корпуса" считают, что данное решение – это капитуляция.

На данный момент под Офисом президента собралось уже достаточно представителей "Национального корпуса", а также радикально настроенные молодые люди. Они выкрикивают лозунги: "Нет капитуляции!", "Порошенко, Медведчук и Зеленский под видом мира ведут к капитуляции".

Владимир Зеленский на срочном брифинге отметил, что выборов на Донбассе не будет до тех пор, пока не будет восстановлен контроль границы с РФ. Также он добавил, что выборы невозможны до тех пор, пока на Донбассе находятся украинские военные.

"Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в сотрудничестве и публично обсуждены с обществом. В этом законе не будет перейден ни одной красной линии. Поэтому не будет никакой капитуляции ... Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - высказал свою позицию Владимир Зеленский.

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