"Формулу Штайнмайера" имплементируют в закон о статусе Донбасса, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон начнет действовать, когда на Донбассе пройдут выборы согласно украинской Конституции

Так называемую "формулу Штайнмайера", которую украинская сторона подписала на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, имплементируют в новый закон о статусе Донбасса. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге во вторник, 1 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянном основании при условии, когда там пройдут местные выборы по Конституции Украины, а также после публикации ОБСЕ о том, что выборы прошли по международным стандартам.

"Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в сотрудничестве и публично обсуждены с обществом. В этом законе не будет перейден ни одной красной линии. Поэтому не будет никакой капитуляции ... Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет ", - заявил Зеленский.

Он также уточнил, что в ответ на письмо представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика украинская сторона ответила, что согласовывала текст формулы.

Напомним, Зеленский также заявил, что в Минске была достигнута договоренность о разведении войск в Петровском и Золотом.

Кроме того, глава государства заявил, что после подписания формулы были устранены последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки". По его словам, в ближайшее время будет известна дата проведения саммита.