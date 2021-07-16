UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Форму всех футболистов УПЛ теперь украсят лозунги "Слава Украине! Героям слава!"

Автор: Владимир Костырин

Украинская Премьер-лига утвердила новое правило к форме футболистов, и теперь с нового сезона на всех матчах УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка на футболках команд должна быть эмблема УАФ с картой страны, а также лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава".

Об этом говорится в регламенте Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2021/22.

Как говорится в пункте 17 статьи 14 раздела II регламента, во время проведения матчей на футболке спереди между лого клуба и производителя экипировки должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами, утвержденными Исполнительным комитетом УАФ. Такая эмблема изготавливается и предоставляется УАФ и является обязательной для использования клубами.

Как известно, на большом лого Украинской ассоциации футбола изображена карта Украины в пределах государственных границ, включая временно оккупированные территории, в том числе Крым, и слоган "Слава Украине! Героям слава", который теперь является официальным слоганом УАФ.

фото: скрин upl.ua

Напомним, что чемпионат Украины по футболу стартует уже через неделю.

Также сообщалось, что в Украине пересмотрели нормы по заполняемости стадионов - согласно новому временному медицинскому протоколу, в Украине разрешено заполнять стадионы во время футбольных матчей на 66%, и это касается регионов, которые не находятся в красной зоне.

Добавим также, что украинская олимпийская сборная представила новую форму, которая будет видна в темноте.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортформаУПЛФутбол