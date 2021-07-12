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Украинская олимпийская сборная представила новую форму: будет видна в темноте

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Понедельник 12 июля 2021 11:48
Украинская олимпийская сборная представила новую форму: будет видна в темноте Украинские спортсмены показали форму на Олимпиаду (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские атлеты представили новую форму, в которой представят нашу страну на Олимпиаде в Токио 23 июля.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По словам дизайнеров, они выполнили форму в нежной палитре, что символизирует надежду и веру. На спинке ветровок, в которых наши спортсмены будут присутствовать на церемонии открытия, изобразили трезубец и олимпийские кольца из светоотражающего материала.

Экипировка соответствует современным дизайнерским трендам, она изготовлена из легких тканей, с учетом климатических условий Токио. Каждый спортсмен получит по 50 единиц формы.

Отметим, что в Токио Украину будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта. Следует напомнить, что из-за пандемии коронавируса соревнования в Японии будут проходить без зрителей. Украинских спортсменов за золотую медаль на родине наградят 120 тыс. долларов, за серебряную - 80 тыс., а бронза оценится в 55 тыс. долларов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Как мы ранее писали, Япония объявила чрезвычайную ситуацию в Токио. В том числе на время Олимпиады.

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