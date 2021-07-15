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В Украине пересмотрели нормы по заполняемости стадионов: что изменилось

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Киев, Четверг 15 июля 2021 21:37
В Украине пересмотрели нормы по заполняемости стадионов: что изменилось Фото: в Украине изменили правила по заполняемости стадионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно новому временному медицинскому протоколу, в Украине разрешено заполнять стадионы во время футбольных матчей на 66%. Это касается регионов, которые не находятся в красной зоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УПЛ.

С сегодняшнего дня, регионам, которые не находятся в "красной " зоне, разрешено заполнять стадионы во время проведения соревнований со зрителями до 2/3 от общего количества мест.

Регионы с "зеленым" уровнем эпидемической опасности обязаны обеспечивать соблюдение требований по ношению защитных масок или же респираторов организаторами и зрителями.

Регионы с "желтым" или же "оранжевым" уровнем эпидемической опасности должны обеспечивать соблюдение требований в отношении социальной дистанции между зрителями и организаторами, которая составляет 4 кв. метры площади здания или территории. В частности, ношение медицинских масок и респираторов также остается обязательным.


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