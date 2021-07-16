Форму всіх футболістів УПЛ тепер прикрасять гасла "Слава Україні! Героям слава!"

Українська Прем'єр-ліга затвердила нове правило до форми футболістів, і тепер з нового сезону на всіх матчах УПЛ, Кубка України та Суперкубка на футболках команд повинна бути емблема УАФ з картою країни, а також гаслами "Слава Україні" і "Героям слава".
Про це йдеться в регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів української Прем'єр-ліги сезону 2021/22.
Як йдеться в пункті 17 статті 14 розділу II регламенту, під час проведення матчів на футболці спереду між лого клубу і виробника екіпіровки повинна бути розміщена офіційна велика емблема УАФ з офіційними гаслами, затвердженими Виконавчим комітетом УАФ. Така емблема виготовляється і надається УАФ та є обов'язковою для використання клубами.
Як відомо, на великому лого Української Асоціації футболу зображена карта України в межах державних кордонів, включаючи тимчасово окуповані території, в тому числі Крим, і слоган "Слава Україні! Героям слава", який тепер є офіційним слоганом УАФ.
фото: скрін upl.ua
Нагадаємо, що чемпіонат України з футболу стартує вже через тиждень.
Також повідомлялося, що в Україні переглянули норми щодо заповнюваності стадіонів - згідно з новим тимчасовим медичним протоколом, в Україні дозволено заповнювати стадіони під час футбольних матчів на 66%, і це стосується регіонів, які не знаходяться в червоній зоні.
Додамо також, що Українська олімпійська збірна представила нову форму, яку буде видно в темряві.