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Форму всіх футболістів УПЛ тепер прикрасять гасла "Слава Україні! Героям слава!"

Автор: Володимир Костирін

Українська Прем'єр-ліга затвердила нове правило до форми футболістів, і тепер з нового сезону на всіх матчах УПЛ, Кубка України та Суперкубка на футболках команд повинна бути емблема УАФ з картою країни, а також гаслами "Слава Україні" і "Героям слава".

Про це йдеться в регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів української Прем'єр-ліги сезону 2021/22.

Як йдеться в пункті 17 статті 14 розділу II регламенту, під час проведення матчів на футболці спереду між лого клубу і виробника екіпіровки повинна бути розміщена офіційна велика емблема УАФ з офіційними гаслами, затвердженими Виконавчим комітетом УАФ. Така емблема виготовляється і надається УАФ та є обов'язковою для використання клубами.

Як відомо, на великому лого Української Асоціації футболу зображена карта України в межах державних кордонів, включаючи тимчасово окуповані території, в тому числі Крим, і слоган "Слава Україні! Героям слава", який тепер є офіційним слоганом УАФ.

фото: скрін upl.ua

Нагадаємо, що чемпіонат України з футболу стартує вже через тиждень.

Також повідомлялося, що в Україні переглянули норми щодо заповнюваності стадіонів - згідно з новим тимчасовим медичним протоколом, в Україні дозволено заповнювати стадіони під час футбольних матчів на 66%, і це стосується регіонів, які не знаходяться в червоній зоні.

Додамо також, що Українська олімпійська збірна представила нову форму, яку буде видно в темряві.

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