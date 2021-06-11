Форма сборной Украины для Евро: посольства разных стран устроили яркий флешмоб (фото)

Новая форма сборной Украины по футболу с изображением карты страны и лозунгами "Слава Украине" и "Героем слава" на воротнике футболки был окончательно утвержден УЕФА, несмотря на ряд инспирированных Россией скандалов с претензиями.
Обновленная форма сразу же получила высокую оценку со стороны болельщиков, отечественных любителей футбола, политиков, в том числе нашла международную поддержку. Так, наряд уже примерили сотрудники разных посольств в Украине - устроив яркий флешмоб.
"Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым", - говорится в сообщении посольства Великобритании в Киеве на странице в Facebook.
Также в дипломатическом представительстве пожелали всем спортсменам отлично выступить на Евро 2020.
"Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!", - добавили в посольстве Британии, сопроводив пост хэштегом "Крым - это Украина".
Сотрудники посольства Британии покрасовались в новой форме сборной Украины по футболу (фото: facebook.com/ukinukraine)
В посольстве США в Киеве тоже успели примерять обновленную форму украинской сборной по футболу.
"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!", - написали в дипведомстве в Facebook.
В посольстве США примеряли форму сборной Украины по футболу (фото: facebook.com/usdos.ukraine)
В посольстве Канады тоже поддержали украинцев и присоединились к новому популярному флешмобу. Сотрудники дипломатического ведомства облачились в форму и устроили фотосет в рабочих кабинетах.
"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!" - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
Посольство Канады поддержало флешмоб с формой сборной Украины по футболу (фото: facebook.com/CanadainUkraine)
Сотрудники посольства Германии в Киеве записали видео с "игрой" в футбол в помещении учреждения, пожелав Украины, и себе также, удачного выступления на Евро 2020.
"Гооол! Мяч в воротах! Мы полностью настроились на Чемпионат Европы по футболу и желаем украинской сборной успехов! Встретимся в финале", - написали в ведомстве в Facebook.
Видео: в посольстве Германии уже "сыграли в футбол" и поддержали украинскую сборную
Ранее сообщалось, что в России опозорились с лозунгом "Героям слава" - в сети показали массу примеров с фото, на которых показано использование подобного лозунга в РФ.