Форма збірної України для Євро: посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб (фото)

Нова форма збірної України з футболу із зображенням карти країни та гаслами "Слава Україні" і "Героєм слава" на комірі футболки був остаточно затверджений УЄФА, незважаючи на ряд інспірованих Росією скандалів із претензіями.
Оновлена форма відразу ж отримала високу оцінку з боку вболівальників, вітчизняних любителів футболу, політиків, у тому числі знайшла міжнародну підтримку. Так, наряд вже приміряли співробітники різних посольств в Україні - влаштувавши яскравий флешмоб.
"Ми не могли не приміряти на себе нову форму збірної України з футболу, на якій зображена карта країни в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим", - йдеться в повідомленні посольства Великої Британії у Києві на сторінці в Facebook.
Також в дипломатичному представництві побажали всім спортсменам відмінно виступити на Євро 2020.
"Бажаємо всім командам удачі і нехай переможуть найсильніші!",- додали в посольстві Британії, супроводивши пост хештегом "Крим - це Україна".
Співробітники посольства Британії покрасувалися в новій формі збірної України з футболу (фото: facebook.com/ukinukraine)
У посольстві США в Києві теж встигли приміряти оновлену форму української збірної з футболу.
"З нетерпінням чекаємо першу гру в неділю! Ми не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!",- написали в дипвідомстві в Facebook.
У посольстві США приміряли форму збірної України з футболу (фото: facebook.com/usdos.ukraine)
У посольстві Канади теж підтримали українців і долучилися до нового популярного флешмобу. Співробітники дипломатичного відомства одяглися у форму і влаштували фотосет в робочих кабінетах.
"Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Доброї всім п'ятниці!" - йдеться в повідомленні посольства на сторінці в Facebook.
Посольство Канади підтримало флешмоб з формою збірної України з футболу (фото: facebook.com/CanadainUkraine)
Раніше повідомлялося, що в Росії зганьбилися з гаслом "Героям слава" - в мережі показали масу прикладів з фото, на яких показано використання подібного гасла в РФ.