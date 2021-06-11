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Форма сборной Украины для Евро: посольства разных стран устроили яркий флешмоб (фото)

Новина українською →
Пятница 11 июня 2021 19:18
Форма сборной Украины для Евро: посольства разных стран устроили яркий флешмоб (фото) Фото: появился новый флешмоб с формой сборной Украины по футболу (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Владимир Костырин

Новая форма сборной Украины по футболу с изображением карты страны и лозунгами "Слава Украине" и "Героем слава" на воротнике футболки был окончательно утвержден УЕФА, несмотря на ряд инспирированных Россией скандалов с претензиями.

Обновленная форма сразу же получила высокую оценку со стороны болельщиков, отечественных любителей футбола, политиков, в том числе нашла международную поддержку. Так, наряд уже примерили сотрудники разных посольств в Украине - устроив яркий флешмоб.

Посольство Британии присоединилось в флешмобу с формой сборной Украины

"Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым", - говорится в сообщении посольства Великобритании в Киеве на странице в Facebook.

Также в дипломатическом представительстве пожелали всем спортсменам отлично выступить на Евро 2020.

"Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!", - добавили в посольстве Британии, сопроводив пост хэштегом "Крым - это Украина".

Форма сборной Украины для Евро: посольства разных стран устроили яркий флешмоб (фото)

Сотрудники посольства Британии покрасовались в новой форме сборной Украины по футболу (фото: facebook.com/ukinukraine)

В посольстве США примеряли форму сборной Украины

В посольстве США в Киеве тоже успели примерять обновленную форму украинской сборной по футболу.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!", - написали в дипведомстве в Facebook.

Форма сборной Украины для Евро: посольства разных стран устроили яркий флешмоб (фото)Форма сборной Украины для Евро: посольства разных стран устроили яркий флешмоб (фото)

В посольстве США примеряли форму сборной Украины по футболу (фото: facebook.com/usdos.ukraine)

Посольство Канады в Украине - в форме

В посольстве Канады тоже поддержали украинцев и присоединились к новому популярному флешмобу. Сотрудники дипломатического ведомства облачились в форму и устроили фотосет в рабочих кабинетах.

"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!" - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Форма сборной Украины для Евро: посольства разных стран устроили яркий флешмоб (фото)Форма сборной Украины для Евро: посольства разных стран устроили яркий флешмоб (фото)Форма сборной Украины для Евро: посольства разных стран устроили яркий флешмоб (фото)

Посольство Канады поддержало флешмоб с формой сборной Украины по футболу (фото: facebook.com/CanadainUkraine)

В посольстве Германии сыграли в футбол

Сотрудники посольства Германии в Киеве записали видео с "игрой" в футбол в помещении учреждения, пожелав Украины, и себе также, удачного выступления на Евро 2020.

"Гооол! Мяч в воротах! Мы полностью настроились на Чемпионат Европы по футболу и желаем украинской сборной успехов! Встретимся в финале", - написали в ведомстве в Facebook.

Видео: в посольстве Германии уже "сыграли в футбол" и поддержали украинскую сборную

Ранее сообщалось, что в России опозорились с лозунгом "Героям слава" - в сети показали массу примеров с фото, на которых показано использование подобного лозунга в РФ.

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Новости Украины Жизнь Соединенные Штаты Америки посол форма Футбол
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