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Форма збірної України для Євро: посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб (фото)

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П'ятниця 11 червня 2021 19:18
Форма збірної України для Євро: посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб (фото) Фото: з'явився новий флешмоб з формою збірної України з футболу (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Володимир Костирін

Нова форма збірної України з футболу із зображенням карти країни та гаслами "Слава Україні" і "Героєм слава" на комірі футболки був остаточно затверджений УЄФА, незважаючи на ряд інспірованих Росією скандалів із претензіями.

Оновлена форма відразу ж отримала високу оцінку з боку вболівальників, вітчизняних любителів футболу, політиків, у тому числі знайшла міжнародну підтримку. Так, наряд вже приміряли співробітники різних посольств в Україні - влаштувавши яскравий флешмоб.

Посольство Британії долучилося у флешмобу з формою збірної України

"Ми не могли не приміряти на себе нову форму збірної України з футболу, на якій зображена карта країни в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим", - йдеться в повідомленні посольства Великої Британії у Києві на сторінці в Facebook.

Також в дипломатичному представництві побажали всім спортсменам відмінно виступити на Євро 2020.

"Бажаємо всім командам удачі і нехай переможуть найсильніші!",- додали в посольстві Британії, супроводивши пост хештегом "Крим - це Україна".

Форма збірної України для Євро: посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб (фото)

Співробітники посольства Британії покрасувалися в новій формі збірної України з футболу (фото: facebook.com/ukinukraine)

У посольстві США приміряли форму збірної України

У посольстві США в Києві теж встигли приміряти оновлену форму української збірної з футболу.

"З нетерпінням чекаємо першу гру в неділю! Ми не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!",- написали в дипвідомстві в Facebook.

Форма збірної України для Євро: посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб (фото)Форма збірної України для Євро: посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб (фото)

У посольстві США приміряли форму збірної України з футболу (фото: facebook.com/usdos.ukraine)

Посольство Канади в Україні - у формі

У посольстві Канади теж підтримали українців і долучилися до нового популярного флешмобу. Співробітники дипломатичного відомства одяглися у форму і влаштували фотосет в робочих кабінетах.

"Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Доброї всім п'ятниці!" - йдеться в повідомленні посольства на сторінці в Facebook.

Форма збірної України для Євро: посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб (фото)Форма збірної України для Євро: посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб (фото)Форма збірної України для Євро: посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб (фото)

Посольство Канади підтримало флешмоб з формою збірної України з футболу (фото: facebook.com/CanadainUkraine)

Раніше повідомлялося, що в Росії зганьбилися з гаслом "Героям слава" - в мережі показали масу прикладів з фото, на яких показано використання подібного гасла в РФ.

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