Для ФОПов в "Дие" запустили долгожданную услугу (пошаговая инструкция, видео)
В Украине физлица-предприниматели (ФЛП, ФОПы) 1-3 группы теперь могут в упрощенном варианте без бумажной волокиты и простаивания в очередях подать годовую декларацию через приложение "Дия" всего за несколько кликов.
О запуске новой услуги 22 января сообщили на Facebook-странице "Дия".
Как это сделать: пошаговая инструкция и видео
Чтобы подать годовую декларацию ФОПам 1 и 2 группы нужно:
- В приложении "Дия" нужно в меню через "Услуги" перейти в раздел "Налоги ФОП", и далее выбрать "Декларации"
- Далее следует указать сумму дохода за год и свои контактные данные
- "Дия" сама заполнит данные о едином налоге и едином социальном взносе
- После нужно внимательно проверить всю информацию, убедившись в ее достоверности
- Затем - просто подпишите декларацию при помощи "Дия.Подпись"
Как подать годовую декларацию ФОПам 3 группы:
- В приложении нажмите "Услуги", перейдите в "Налоги ФОП" и далее в раздел "Декларации"
- Укажите сумму дохода только за 4-й квартал. "Дия" запросит Налоговую на декларацию за 3 других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.
- Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, как и данные о едином социальном взносе
- Отредактируйте все данные и суммы в декларации
- Подпишите декларацию "Дия.Подпись"
Обратите внимание
Все данные и суммы в декларации редактируются, поэтому следует внимательно проверять и в случае необходимости исправлять ошибку, если такую найдете.
"Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" можно загрузить PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", - отмечается в публикации.
Видеоинструкция - как подать годовую декларацию ФОПам 1-3 группы через "Дию"
Напомним, перед этим мы рассказывали, как открыть и закрыть ФОП в "Дие", и публиковали пошаговую инструкцию.
Как сообщалось, на днях глава Минцифры рассказал о новых функциях в "Дие", и анонсировал запуск самой популярной услуги в Украине.