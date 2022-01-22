Для ФОПів у "Дії" запустили довгоочікувану послугу (покрокова інструкція, відео)
В Україні фізособи-підприємці (ФОПи) 1-3 групи тепер можуть у спрощеному варіанті без паперової тяганини і простоювання в чергах подати річну декларацію через додаток "Дія" всього за кілька кліків.
Про запуск нової послуги 22 січня повідомили на Facebook-сторінці "Дія".
Як це зробити: покрокова інструкція і відео
Щоби подати річну декларацію ФОПам 1 та 2 групи потрібно:
- У додатку "Дія" потрібно в меню через "Послуги" перейти в розділ "Податки ФОП", і далі вибрати "Декларації"
- Далі слід вказати суму доходу за рік і свої контактні дані
- "Дія" сама заповнить дані про єдиний податок і єдиний соціальний внесок
- Після потрібно уважно перевірити всю інформацію, переконавшись в її достовірності
- Потім - просто підпишіть декларацію за допомогою "Дія.Підпис"
Як подати річну декларацію ФОПам 3 групи:
- У додатку натисніть "Послуги", перейдіть у "Податки ФОП" і далі в розділ "Декларації"
- Вкажіть суму доходу тільки за 4-й квартал. "Дія" запросить податкову на декларацію за 3 інших квартали та підтягне суму задекларованого доходу за 9 місяців.
- Сума податку до сплати розраховується автоматично, як і дані про єдиний соціальний внесок
- Відредагуйте всі дані та суми в декларації
- Підпишіть декларацію "Дія.Підпис"
Зверніть увагу
Всі дані та суми в декларації редагуються, тому слід уважно перевіряти і в разі необхідності виправляти помилку, якщо таку знайдете.
"Внизу під кнопкою "Підписати та надіслати" ви можете завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля", - зазначається в публікації.
Відеоінструкція - як подати річну декларацію ФОПам 1-3 групи через "Дію"
Нагадаємо, перед цим ми розповідали, як відкрити і закрити ФОП в "Дії", та публікували покрокову інструкцію.
Як повідомлялося, днями глава Мінцифри розповів про нові функції в "Дії", та анонсував запуск найпопулярнішої послуги в Україні.