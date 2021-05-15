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Фонтан в центрі Києва залили миючим засобом: ось що вийшло при запуску

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Київ, Субота 15 травня 2021 15:45
Фонтан в центрі Києва залили миючим засобом: ось що вийшло при запуску Фото: Фонтан на Подолі в Києві (kievmonument)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві хулігани вирішили пожартувати, додавши в фонтан миючий засіб. Після запуску водограю сьогодні, 15 травня, його одразу ж довелося вимкнути. Адже результатом стала справжня "пінна вечірка".

Про це повідомили нам в прес-службі КМДА.

Інцидент трапився на Контрактовій площі (Поділ).

"Сьогодні розпочався сезон роботи столичних фонтанів, проте один із них вже довелося відключити. У фонтан на Контрактовій площі невідомі налили миючий засіб", - говориться в повідомленні.

Тепер фахівцям треба злити з фонтану всю воду, очистити його, а потім запустити знову.

Фонтан в центрі Києва залили миючим засобом: ось що вийшло при запускуФонтан в центрі Києва залили миючим засобом: ось що вийшло при запуску

Фото: Фонтан на Подолі, 15 травня 2017 (kyivcity.gov.ua)

Міська влада закликала з повагою ставитися до майна територіальної громади міста Києва та не заважати киянам і гостям міста насолоджуватися роботою фонтанів.

До слова, восени 2017 року із цим же фонтаном сталася інша халепа. Тоді хулігани додали до води флуорісцентний барвник "Уранін А", що зробило воду ядучо-зеленого кольору.

А влітку того ж року вандали вже влаштовували "пінну вечірку" з цим фонтаном.

Фонтан в центрі Києва залили миючим засобом: ось що вийшло при запуску

Фото: Фонтан на Подолі, 2017 рік (facebook.com/podiluzn; kievmonument)

Раніше ми писали, що качка з десятками каченят перекрила рух у Києві.

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