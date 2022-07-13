Фонд Ахметова привез гуманитарную помощь в Ахтырку

Фонд Рината Ахметова отправил партию гуманитарной помощи для переселенцев, которые эвакуировались в Ахтырка (Сумская область).

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Благодаря помощи от Фонда Рината Ахметова мы обеспечили прежде всего льготные категории внутренне перемещенных лиц-пожилых людей, лиц с инвалидностью, многодетных семей, а также тех, кто в результате обстрелов потерял собственное жилье", - отмечает Татьяна Коваленко, начальник управления социальной защиты населения Ахтырского городского совета.

По ее словам, на сегодня в Ахтырке проживают 1333 переселенцев из Сумской , Харьковской, Донецкой, Луганской областей, которые находятся в зоне боевых действий.

В состав переданных продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал в Сумскую область 5 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".