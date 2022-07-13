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Фонд Ахметова привіз гуманітарну допомогу в Охтирку

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Середа 13 липня 2022 22:25
Фонд Ахметова привіз гуманітарну допомогу в Охтирку Фото: Фонд Ахметова привіз гуманітарну допомогу в Охтирку (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив партію гуманітарної допомоги для переселенців, які евакуювалися до Охтирка (Сумська область).

Про це повідомили в прес-службі фонду.

"Завдяки допомозі від Фонду Ріната Ахметова ми забезпечили передусім пільгові категорії внутрішньо переміщених осіб - людей похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, а також тих, хто внаслідок обстрілів втратив власне житло", - зазначає Тетяна Коваленко, начальник управління соціального захисту населення Охтирської міської ради.

За її словами, на сьогодні в Охтирці проживають 1333 переселенців з Сумської, Харківської, Донецької, Луганської областей, які знаходяться в зоні бойових дій.

До складу переданих продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав до Сумської області 5 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Ахтырка Гуманітарна допомога
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