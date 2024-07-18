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"Фолаут", "Оленя" та "Корона": оголошено номінантів на премію "Еммі"

Найкращі серіали цього року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Американська кіноакадемія назвала всіх номінантів на премію "Еммі". Цього року особливо відзначили серіали "Оленя", "Сєгун", "Фарго" та "Ведмідь".

Які актори та актриси можуть отримати "Еммі", а також які серіали назвали найкращими, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Номінанти на премію Еммі

Найкращий драматичний серіал

  • "Корона"
  • "Ранкове шоу"
  • "Позолочене століття"
  • "Повільні коні"
  • "Містер і місіс Сміт"
  • "Сьогун"
  • "Проблема трьох тіл"
  • "Фолаут".

 

Найкращий комедійний серіал

  • "Ведмідь"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Початкова школа Ебботт"
  • "Пси в резервації"
  • "Чим ми зайняті в тіні"
  • "Хитрощі"
  • "Стримуй свій ентузіазм"
  • "Палм-Рояль".

 

Найкращий міні-серіал або антологія

  • "Фарго"
  • "Ріплі"
  • "Справжній детектив: Нічна країна"
  • "Уроки хімії"
  • "Оленя".

 

Найкраща актриса драматичного серіалу

  • Дженніфер Еністон - "Ранкове шоу"
  • Майя Ерскін - "Містер і місіс Сміт"
  • Анна Саваї - "Сьогун"
  • Кері Кун - "Позолочене століття"
  • Різ Візерспун - "Ранкове шоу".

 

Найкращий актор драматичного серіалу

  • Домінік Вест - "Корона"

  • Гаррі Олдман - "Повільні коні

  • Ідріс Ельба - "Перехоплений рейс"

  • Дональд Гловер - "Містер і місіс Сміт"

  • Волтон Хоггінс - "Фолаут"

  • Хіроюкі Санада - "Сьогун"

 

Найкраща акторка у комедійному серіалі

  • Крістен Віг - "Палм-Рояль"

  • Айо Едебірі - "Ведмідь"

  • Джин Смарт - "Хитрості"

  • Селена Гомес - "Вбивства в одній будівлі"

  • Майя Рудольф - "Великі гроші"

  • Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт".

 

Найкращий актор у комедійному серіалі

  • Стів Мартін - "Вбивства в одній будівлі"

  • Метт Беррі - "Чим ми зайняті в тіні"

  • Ларрі Девід - "Стримуй свій ентузіазм"

  • Д'Фараон Вун-А-Тай - "Пси з резервації"

  • Джеремі Аллен Уайт - "Ведмідь".

 

Найкраща актриса міні-серіалу чи антології

  • Джуно Темпл - "Фарго"
  • Брі Ларсон - "Уроки хімії"
  • Джоді Фостер - "Справжній детектив: Нічна країна"
  • Наомі Уоттс - "Ворожнеча: Капоте проти лебедів"
  • Софія Вергара - "Гризельда".

 

Найкращий актор міні-серіалу чи антології

  • Річард Хедд - "Оленя"
  • Метт Бомер - "Попутники"
  • Том Холландер - "Ворожнеча: Капоте проти лебедів"
  • Ендрю Скотт - "Ріплі"
  • Джон Хемм - "Фарго".

 

Крім цього, у номінації на премію за найкраще шоу змагатимуться: "Пізнє шоу" зі Стівеном Колбертом, "Пізня ніч" з Сетом Майєрсом, шоу Джиммі Кіммела, "Щоденне шоу".

Що відомо про премію "Еммі"

Щорічна премія визначає найкращі роботи кіноіндустрії. Вона - аналог "Оскара" для фільмів та "Греммі" для музики.

"Еммі" заснували у 1949 році. Номінантів на премію визначає Американська кіноакадемія, яка складається з майже 22 тисяч осіб.

Цьогорічне фінальне голосування, яке визначить шорт-лист номінантів, відбудеться онлайн у серпні. А переможців оголосять 15 вересня на церемонії вручення "Еммі".

До речі, раніше ми називали найкращі фільми про роботи та ШІ.

Крім цього, нещодавно стало відомо, як у реальному житті виглядають актори, які зіграли тролів у "Десятому королівстві".

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Еммі", Deadline.

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