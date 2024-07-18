"Фолаут", "Оленя" та "Корона": оголошено номінантів на премію "Еммі"

Номінанти на премію Еммі

Найкращий драматичний серіал

"Корона"

"Ранкове шоу"

"Позолочене століття"

"Повільні коні"

"Містер і місіс Сміт"

"Сьогун"

"Проблема трьох тіл"

"Фолаут".

Найкращий комедійний серіал

"Ведмідь"

"Вбивства в одній будівлі"

"Початкова школа Ебботт"

"Пси в резервації"

"Чим ми зайняті в тіні"

"Хитрощі"

"Стримуй свій ентузіазм"

"Палм-Рояль".

Найкращий міні-серіал або антологія

"Фарго"

"Ріплі"

"Справжній детектив: Нічна країна"

"Уроки хімії"

"Оленя".

Найкраща актриса драматичного серіалу

Дженніфер Еністон - "Ранкове шоу"

Майя Ерскін - "Містер і місіс Сміт"

Анна Саваї - "Сьогун"

Кері Кун - "Позолочене століття"

Різ Візерспун - "Ранкове шоу".

Найкращий актор драматичного серіалу

Домінік Вест - "Корона"

Гаррі Олдман - "Повільні коні

Ідріс Ельба - "Перехоплений рейс"

Дональд Гловер - "Містер і місіс Сміт"

Волтон Хоггінс - "Фолаут"

Хіроюкі Санада - "Сьогун"

Найкраща акторка у комедійному серіалі

Крістен Віг - "Палм-Рояль"

Айо Едебірі - "Ведмідь"

Джин Смарт - "Хитрості"

Селена Гомес - "Вбивства в одній будівлі"

Майя Рудольф - "Великі гроші"

Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт".

Найкращий актор у комедійному серіалі

Стів Мартін - "Вбивства в одній будівлі"

Метт Беррі - "Чим ми зайняті в тіні"

Ларрі Девід - "Стримуй свій ентузіазм"

Д'Фараон Вун-А-Тай - "Пси з резервації"

Джеремі Аллен Уайт - "Ведмідь".

Найкраща актриса міні-серіалу чи антології

Джуно Темпл - "Фарго"

Брі Ларсон - "Уроки хімії"

Джоді Фостер - "Справжній детектив: Нічна країна"

Наомі Уоттс - "Ворожнеча: Капоте проти лебедів"

Софія Вергара - "Гризельда".

Найкращий актор міні-серіалу чи антології

Річард Хедд - "Оленя"

Метт Бомер - "Попутники"

Том Холландер - "Ворожнеча: Капоте проти лебедів"

Ендрю Скотт - "Ріплі"

Джон Хемм - "Фарго".

Крім цього, у номінації на премію за найкраще шоу змагатимуться: "Пізнє шоу" зі Стівеном Колбертом, "Пізня ніч" з Сетом Майєрсом, шоу Джиммі Кіммела, "Щоденне шоу".

Що відомо про премію "Еммі"

Щорічна премія визначає найкращі роботи кіноіндустрії. Вона - аналог "Оскара" для фільмів та "Греммі" для музики.

"Еммі" заснували у 1949 році. Номінантів на премію визначає Американська кіноакадемія, яка складається з майже 22 тисяч осіб.

Цьогорічне фінальне голосування, яке визначить шорт-лист номінантів, відбудеться онлайн у серпні. А переможців оголосять 15 вересня на церемонії вручення "Еммі".