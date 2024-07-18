"Фолаут", "Оленя" та "Корона": оголошено номінантів на премію "Еммі"

Американська кіноакадемія назвала всіх номінантів на премію "Еммі". Цього року особливо відзначили серіали "Оленя", "Сєгун", "Фарго" та "Ведмідь".
Які актори та актриси можуть отримати "Еммі", а також які серіали назвали найкращими, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Домінік Вест - "Корона"
Гаррі Олдман - "Повільні коні
Ідріс Ельба - "Перехоплений рейс"
Дональд Гловер - "Містер і місіс Сміт"
Волтон Хоггінс - "Фолаут"
Хіроюкі Санада - "Сьогун"
Крістен Віг - "Палм-Рояль"
Айо Едебірі - "Ведмідь"
Джин Смарт - "Хитрості"
Селена Гомес - "Вбивства в одній будівлі"
Майя Рудольф - "Великі гроші"
Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт".
Стів Мартін - "Вбивства в одній будівлі"
Метт Беррі - "Чим ми зайняті в тіні"
Ларрі Девід - "Стримуй свій ентузіазм"
Д'Фараон Вун-А-Тай - "Пси з резервації"
Джеремі Аллен Уайт - "Ведмідь".
Крім цього, у номінації на премію за найкраще шоу змагатимуться: "Пізнє шоу" зі Стівеном Колбертом, "Пізня ніч" з Сетом Майєрсом, шоу Джиммі Кіммела, "Щоденне шоу".
Щорічна премія визначає найкращі роботи кіноіндустрії. Вона - аналог "Оскара" для фільмів та "Греммі" для музики.
"Еммі" заснували у 1949 році. Номінантів на премію визначає Американська кіноакадемія, яка складається з майже 22 тисяч осіб.
Цьогорічне фінальне голосування, яке визначить шорт-лист номінантів, відбудеться онлайн у серпні. А переможців оголосять 15 вересня на церемонії вручення "Еммі".
До речі, раніше ми називали найкращі фільми про роботи та ШІ.
Крім цього, нещодавно стало відомо, як у реальному житті виглядають актори, які зіграли тролів у "Десятому королівстві".
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Еммі", Deadline.