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"Фоллаут", "Олененок" и "Корона": объявлены номинанты на премию "Эмми"

Лучшие сериалы этого года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Американская киноакадемия назвала всех номинантов на премию "Эмми". В этом году особенно отметили сериалы "Олененок", "Сегун", "Фарго" и "Медведь".

Какие актеры и актрисы могут получить "Эмми", а также какие сериалы назвали лучшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Номинанты на премию Эмми

Лучший драматический сериал

  • "Корона"
  • "Утреннее шоу"
  • "Позолоченный век"
  • "Медленные лошади"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Сегун"
  • "Проблема трех тел"
  • "Фоллаут".

 

Лучший комедийный сериал

  • "Медведь"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Начальная школа Эбботт"
  • "Псы в резервации"
  • "Чем мы заняты в тени"
  • "Хитрости"
  • "Умерь свой энтузиазм"
  • "Палм-Рояль".

 

Лучший мини-сериал или антология

  • "Фарго"
  • "Рипли"
  • "Настоящий детектив: Ночная страна"
  • "Уроки химии"
  • "Олененок".

 

Лучшая актриса драматического сериала

  • Дженнифер Энистон - "Утреннее шоу"
  • Майя Эрскин - "Мистер и миссис Смит"
  • Анна Саваи - "Сегун"
  • Кэрри Кун - "Позолоченный век"
  • Риз Уизерспун - "Утреннее шоу".

 

Лучший актер драматического сериала

  • Доминик Уэст - "Корона"

  • Гарри Олдман - "Медленные лошади

  • Идрис Эльба - "Перехваченный рейс""

  • Дональд Гловер - "Мистер и миссис Смит"

  • Уолтон Хоггинс - "Фоллаут"

  • Хироюки Санада - "Сегун"

 

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кристен Уиг - "Палм-Рояль"

  • Айо Эдебири - "Медведь"

  • Джин Смарт - "Хитрости"

  • Селена Гомес - "Убийства в одном здании"

  • Майя Рудольф - "Большие деньги"

  • Квинта Брансон - "Начальная школа Эббот".

 

Лучший актер в комедийном сериале

  • Стив Мартин - "Убийства в одном здании"

  • Мэтт Берри - "Чем мы заняты в тени"

  • Ларри Дэвид - "Умерь свой энтузиазм"

  • Д'Фараон Вун-А-Тай - "Псы из резервации"

  • Джереми Аллен Уайт - "Медведь".

 

Лучшая актриса мини-сериала или антологии

  • Джуно Темпл - "Фарго"
  • Бри Ларсон - "Уроки химии"
  • Джоди Фостер - "Настоящий детектив: Ночная страна"
  • Наоми Уоттс - "Вражда: Капоте против лебедей"
  • София Вергара - "Гризельда".

 

Лучший актер мини-сериала или антологии

  • Ричард Хэдд - "Олененок"
  • Мэтт Бомер - "Попутчики"
  • Том Холландер - "Вражда: Капоте против лебедей"
  • Эндрю Скотт - "Рипли"
  • Джон Хэмм - "Фарго".

 

Кроме этого, в номинации на премию за лучшее шоу будут сражаться: "Позднее шоу" со Стивеном Колбертом, "Поздняя ночь" с Сетом Майерсом, шоу Джимми Киммела, "Ежедневное шоу".

Что известно о премии "Эмми"

Ежегодная премия определяет лучшие работы киноиндустрии. Она - аналог "Оскара" для фильмов и "Грэмми" для музыки. 

"Эмми" основали в 1949 году. Номинантов на премию определяет Американская киноакадемия, которая состоит из почти 22 тысяч человек.

Финальное голосование этого года, которое определит шорт-лист номинантов, состоится онлайн в августе. А победителей объявят 15 сентября, на церемонии вручения "Эмми".

К слову, ранее мы называли лучшие фильмы о роботах и ИИ.

Помимо этого, недавно стало известно, как в реальной жизни выглядят актеры, сыгравшие троллей в "Десятом королевстве".

Во время написания материала были использованы источники: сайт "Эмми", Deadline.

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