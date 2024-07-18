"Фоллаут", "Олененок" и "Корона": объявлены номинанты на премию "Эмми"

Американская киноакадемия назвала всех номинантов на премию "Эмми". В этом году особенно отметили сериалы "Олененок", "Сегун", "Фарго" и "Медведь".
Какие актеры и актрисы могут получить "Эмми", а также какие сериалы назвали лучшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Доминик Уэст - "Корона"
Гарри Олдман - "Медленные лошади
Идрис Эльба - "Перехваченный рейс""
Дональд Гловер - "Мистер и миссис Смит"
Уолтон Хоггинс - "Фоллаут"
Хироюки Санада - "Сегун"
Кристен Уиг - "Палм-Рояль"
Айо Эдебири - "Медведь"
Джин Смарт - "Хитрости"
Селена Гомес - "Убийства в одном здании"
Майя Рудольф - "Большие деньги"
Квинта Брансон - "Начальная школа Эббот".
Стив Мартин - "Убийства в одном здании"
Мэтт Берри - "Чем мы заняты в тени"
Ларри Дэвид - "Умерь свой энтузиазм"
Д'Фараон Вун-А-Тай - "Псы из резервации"
Джереми Аллен Уайт - "Медведь".
Кроме этого, в номинации на премию за лучшее шоу будут сражаться: "Позднее шоу" со Стивеном Колбертом, "Поздняя ночь" с Сетом Майерсом, шоу Джимми Киммела, "Ежедневное шоу".
Ежегодная премия определяет лучшие работы киноиндустрии. Она - аналог "Оскара" для фильмов и "Грэмми" для музыки.
"Эмми" основали в 1949 году. Номинантов на премию определяет Американская киноакадемия, которая состоит из почти 22 тысяч человек.
Финальное голосование этого года, которое определит шорт-лист номинантов, состоится онлайн в августе. А победителей объявят 15 сентября, на церемонии вручения "Эмми".
К слову, ранее мы называли лучшие фильмы о роботах и ИИ.
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Во время написания материала были использованы источники: сайт "Эмми", Deadline.