Флаг из суши и кабинеты здоровья под открытым небом: как прошел фестиваль "Be healthy" в Днепре

Фестиваль здорового образа жизни устроили на День Независимости Украины в Днепре, в сквере "Прибрежный".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Гости мероприятия могли проверить состояние здоровья, получить бесплатные консультации специалистов, послушать лекции, попробовать себя в более чем 10 видах спорта, а также принять участие в различных мастер-классах, конкурсах и розыгрышах.

"Изюминкой" стало установление рекорда Украины на самый длинный государственный флаг с суши. Фестиваль проходил при поддержке городской программы "Культурная столица".

"Идея этого праздника заключается в том, чтобы донести людям, что здоровые привычки формируют конце здоровое общество. Также здесь создали флаг из суши. За праздники это уже третий рекорд Украины", - сказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.

Со своей стороны руководитель художественного совета при городском голове, секретарь постоянной комиссии городского совета по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Григорий Гельфер добавил, что главное в таких праздниках - участие.

"То, что люди приходят сюда погулять и узнать больше о здоровом образе жизни, очень хорошо. Думаю, благодаря таким мероприятиям и формируется тот Днепр и днепряне, которых мы знаем", - уверен он.

Флаг Украины с суши вышел длиной 15 метров 70 см. На его создание ушло более 5 тыс. роллов.

"Флаг составляли с роллов, изготовленных из японского риса, к нему добавили желтый и голубой пищевые красители. Внутри роллов - твердый сыр и овощи. То есть мы делали так, чтобы было вкусно и безопасно употреблять такое суши в теплую погоду", - рассказала о деталях директор сети суши-ресторанов Валентина Лукьяненко.

После установления рекорда роллами по-украински угощали гостей фестиваля.

"Мы знали об этом мероприятии, поэтому шли сюда целенаправленно. Хотелось совместить полезное с приятным. Узнать больше о здоровом образе жизни и в этой сфере предлагают в городе, а заодно и отметить День Независимости. Все, для его шли, мы получили", - поделилась впечатлениями днепрянка Марина.