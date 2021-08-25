Прапор із суші та кабінети здоров’я просто неба: як пройшов фестиваль "Be healthy" у Дніпрі

Фестиваль здорового способу життя влаштували на День Незалежності України у Дніпрі, у сквері "Прибережний".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Гості заходу могли перевірити стан здоров’я, отримати безкоштовні консультації фахівців, послухати лекції, спробувати себе у більш ніж 10 видах спорту, а також взяти участь у різноманітних майстер-класах, конкурсах та розіграшах.

"Родзинкою" стало встановлення рекорду України на найдовший державний прапор із суші. Фестиваль проходив за підтримки міської програми "Культурна столиця".

"Ідея цього свята полягає в тому, аби донести людям, що здорові звички формують врешті здорове суспільство. Також тут створили прапор із суші. За свята це вже третій рекорд України", – сказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Зі свого боку керівник художньої ради при міському голові, секретар постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту Григорій Гельфер додав, що головне у таких святах - участь.

"Те, що люди приходять сюди погуляти і дізнатися більше про здоровий спосіб життя, дуже добре. Думаю, завдяки таким заходам і формується той Дніпро і дніпряни, яких ми знаємо", - впевнений він.

Прапор України з суші вийшов завдовжки 15 метрів 70 см. На його створення пішло понад 5 тис. ролів.

"Прапор складали з ролів, виготовлених з японського рису, до нього додали жовтий та блакитний харчові барвники. Всередині ролів – твердий сир та овочі. Тобто ми робили так, щоб було смачно та безпечно вживати таке суші у теплу погоду", - розповіла про деталі директорка мережі суші-ресторанів Валентина Лук'яненко.

Після встановлення рекорду ролами по-українськи пригощали гостей фестивалю.

"Ми знали про цей захід, тому йшли сюди цілеспрямовано. Хотілося поєднати корисне з приємним. Дізнатися більше про здоровий спосіб життя і що у цій сфері пропонують у місті, а заразом і відзначити День Незалежності. Усе, за чим йшли, ми отримали", - поділилася враженнями дніпрянка Марина.