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В центре Днепра подняли один из крупнейших государственных флагов

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Днепр, Понедельник 23 августа 2021 14:53
В центре Днепра подняли один из крупнейших государственных флагов Фото: в Днепре подняли флаг с помощью пожарных автолестниц (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре в День государственного флага подняли самый большой в городе украинский флаг на высоту более 20 метров. Сделали это с помощью двух пожарных автолестниц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Размер флага достигает 18 метров в высоту и 12 - в ширину, поэтому его также считают одним из крупнейших в стране. Флешмоб посвятили украинским военным.

"Поздравляю всех с Днем Государственного Флага Украины. Все, что здесь происходило, - технически сложная операция. Креативная инициатива принадлежит местной ГСЧС. Они нас пригласили, и при поддержке мэрии мы сделали этот флешмоб", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

В ГСЧС говорят: идею позаимствовали у американских коллег.

"Мы тренировались, и с помощью техники также воплотили это в жизнь, - рассказывает начальник Главного управления ГСЧС в области, генерал-майор Андрей Кульбач. - Это также подарок всем нашим военным, которые защищают нашу Родину".

В центре Днепра подняли один из крупнейших государственных флагов

Во время поднятия знамя держали одиннадцать спасателей и спасательница.

"Я горжусь, что мы поднимали сегодня наш флаг - в такой день. Для меня это впервые в жизни такое. Обычно мы спасаем людей, снимаем кошек с деревьев. Поэтому, безусловно, было немного страха - чтобы все получилось, чтобы ветер не завалил. Но, думаю, все получилось", - поделился впечатлениями командир отделения второй государственной пожарно-спасательной части, который принял участие в поднятии флага, Олег Логвинов.

Как сообщалось, в День Государственного Флага в Николаеве подняли самый большой в области государственный флаг на новопостроенный флагшток высотой 72 метра.

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День государственного флага
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