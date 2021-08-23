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В Украине сегодня отмечают День государственного флага

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 08:30
В Украине сегодня отмечают День государственного флага Фото: в Украине отмечают День государственного флага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине отмечают День государственного флага. Государственный флаг - неотъемлемый атрибут каждой страны, олицетворяющий самобытность и преемственность ее государствообразующих традиций.

Что известно о празднике, в материале РБК-Украина.

Государственный флаг Украины утвержден Верховной радой 28 января 1992 года. Он из двух равновеликих горизонтальных полос синего (вверху) и желтого (внизу) цветов, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Первое историческое упоминание о сочетании синего и желтого элементов в официальной символике датируется 1256 годом - днем основания Львова. Герб этого города, в частности, украсил золотой лев на синем фоне.

Золотой и синий цвета с XIV в. официально использовались в гербе Русского королевства. Также эти краски есть и на гербах местной знати, князей, шляхтичей.

Сочетание символических для страны цветов находим и в эпоху казачества, особенно начиная с XVIII в. Часто у запорожцев были синие стяги, украшенные золотистыми орнаментами, образами православных святых или же казаков.

Сочетание синего и желтого цветов окончательно оформилось как единонациональное в начале XX веке.

Так, первое официальное признание сине-желтого флага состоялось 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание желтого и голубого как знамя Украинской Народной Республики.

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