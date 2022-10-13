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ФК "Динамо" передало партію допомоги одній з військових частин ЗСУ

Фото: ФК "Динамо" передало партію допомоги одній з військових частин ЗСУ (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

ФК "Динамо" (Київ) продовжує допомагати Збройним силам України та всім, хто працює заради перемоги України.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Як йдеться в повідомленні, до клубу в черговий раз звернулися представники військової частини А4049, від якої зв'язок підтримує військовий ЗСУ із позивним "Динамо", із проханням закупити для них необхідні речі для перебування на передовій лінії.

"Керівництво "Динамо" оперативно відреагувало на звернення й потрібні речі вже перебувають у розпорядженні наших захисників", - зазначають в прес-службі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що футбольний клуб "Динамо" та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю.

У його межах клуб перерахує 250 000 фунтів стерлінгів, зібраних під час благодійних матчів, для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні № 3.

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