Київське "Динамо" стало партнером UNITED24

Футбольний клуб "Динамо" та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю. У його межах клуб перерахує 250 000 фунтів стерлінгів, зібраних під час благодійних матчів, для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні № 3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Динамо".

"Завдяки підтримці UNITED24 з усього світу МОЗ вже зміг закупити і автомобілі швидкої допомоги, і апарати ШВЛ, і багато важливого медичного обладнання. А Чернігівська міська лікарня стане першим проєктом UNITED24 з відбудови соціальної інфраструктури. І ми раді розпочинати його разом із легендарним клубом", - заявив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що лікарня потребує відновлення відділення рентгенології, зруйнованого російськими ракетами. Попри пошкодження, лікарня продовжує надавати необхідну медичну допомогу пацієнтам.

"У цей складний час платформа UNITED24 стала надійною опорою та підтримкою для медичної системи України. За короткий період нам вдалося налаштувати роботу й системно закуповувати необхідне медичне обладнання для лікарень, зокрема у прифронтових областях. Відновлення рентгенологічного відділення - це можливість надавати якісну діагностику та медичну допомогу жителям усього регіону", - додав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

На зустрічі були присутні Віталій Сівков, перший віце-президент "Динамо", Максим Радуцький, директор із розвитку клубу, і голкіпер "Динамо" та національної збірної України з футболу Георгій Бущан.

"Match for peace #StopWarInUkraine, що відбувалися в європейських країнах, обʼєднали мільйони людей. Це були не просто футбольні ігри, а справжні антивоєнні події, що згуртували увесь світ навколо підтримки України та допомоги постраждалим від війни, розпочатої РФ. Дякуємо всім вболівальникам і благодійникам за підтримку", - заявив Георгій Бущан.