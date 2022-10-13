ФК "Динамо" передало партию помощи одной из военных частей ВСУ

ФК "Динамо" (Киев) продолжает помогать Вооруженным силам Украины и всем, кто работает ради победы Украины.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Как говорится в сообщении, в клуб в очередной раз обратились представители воинской части А4049, от которой связь поддерживает военный ВСУ с позывным "Динамо", с просьбой закупить необходимые вещи для пребывания на передовой линии.

"Руководство "Динамо" оперативно отреагировало на обращение и нужные вещи уже находятся в распоряжении наших защитников", - отмечают в пресс-службе.