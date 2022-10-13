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ФК "Динамо" передало партию помощи одной из военных частей ВСУ

Фото: ФК "Динамо" передало партию помощи одной из военных частей ВСУ (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

ФК "Динамо" (Киев) продолжает помогать Вооруженным силам Украины и всем, кто работает ради победы Украины.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Как говорится в сообщении, в клуб в очередной раз обратились представители воинской части А4049, от которой связь поддерживает военный ВСУ с позывным "Динамо", с просьбой закупить необходимые вещи для пребывания на передовой линии.

"Руководство "Динамо" оперативно отреагировало на обращение и нужные вещи уже находятся в распоряжении наших защитников", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что футбольный клуб "Динамо" и фандрейзинговая платформа UNITED24 подписали меморандум о сотрудничестве.

В его пределах клуб перечислит 250 000 фунтов стерлингов, собранных во время благотворительных матчей для восстановления разрушенного отделения Черниговской городской больницы № 3.

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ДинамоВооруженные силы Украины