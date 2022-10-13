ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ФК "Динамо" передало партію допомоги одній з військових частин ЗСУ

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 22:36
ФК "Динамо" передало партію допомоги одній з військових частин ЗСУ Фото: ФК "Динамо" передало партію допомоги одній з військових частин ЗСУ (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

ФК "Динамо" (Київ) продовжує допомагати Збройним силам України та всім, хто працює заради перемоги України.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Як йдеться в повідомленні, до клубу в черговий раз звернулися представники військової частини А4049, від якої зв'язок підтримує військовий ЗСУ із позивним "Динамо", із проханням закупити для них необхідні речі для перебування на передовій лінії.

"Керівництво "Динамо" оперативно відреагувало на звернення й потрібні речі вже перебувають у розпорядженні наших захисників", - зазначають в прес-службі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що футбольний клуб "Динамо" та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю.

У його межах клуб перерахує 250 000 фунтів стерлінгів, зібраних під час благодійних матчів, для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні № 3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Збройні сили України