ФК "Динамо" передало партию помощи одной из военных частей ВСУ
ФК "Динамо" (Киев) продолжает помогать Вооруженным силам Украины и всем, кто работает ради победы Украины.
Об этом сообщается на сайте клуба.
Как говорится в сообщении, в клуб в очередной раз обратились представители воинской части А4049, от которой связь поддерживает военный ВСУ с позывным "Динамо", с просьбой закупить необходимые вещи для пребывания на передовой линии.
"Руководство "Динамо" оперативно отреагировало на обращение и нужные вещи уже находятся в распоряжении наших защитников", - отмечают в пресс-службе.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что футбольный клуб "Динамо" и фандрейзинговая платформа UNITED24 подписали меморандум о сотрудничестве.
В его пределах клуб перечислит 250 000 фунтов стерлингов, собранных во время благотворительных матчей для восстановления разрушенного отделения Черниговской городской больницы № 3.
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