Физиотерапевт назвала 3 упражнения, которые помогут выглядеть моложе за несколько недель
Физические упражнения и здоровое питание могут помочь похудеть и улучшить состояние организма. Физиотерапевт назвала упражнения с пилатеса, которые даже могут помочь выглядеть моложе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Лучшие упражнения с пилатеса
Физиотерапевт Клэр Миллс рассказала, что пилатес помогает сосредоточиться на силе, балансе, гибкости и осанке.
Плечевой мост
Лежа на спине, поднимите таз, сохраняя прямую линию от коленей до плеч.
Прижав спину вниз поднимайте одну ногу под углом 90 градусов, а затем тоже сделайте с другой.
Стремитесь выполнить 12-20 повторений.
По словам Клэр, это отличное упражнение для мобилизации и разогрева позвоночника, одновременно активизируя спинную линию тела - ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и глубокие мышцы спины.
Плечевой мост (фото: Getty Images)
Сотня
Сотни - это очень эффективное упражнение для пресса, в котором сосредотачивается внимание на дыхании.
Лягте на ковер, притяните колени к груди и поднимите голову, шею и плечи, при этом, чтобы ноги были подняты.
Вытяните ноги под углом 45 градусов, держите их неподвижно и энергично двигайте руками вверх и вниз, делая пять вдохов и выдохов.
Сотня (фото: Getty Images)
Пловец
Клэр подчеркивает на важности укрепления глубоких мышц, которые поддерживают позвоночник.
Упражнение "пловец" является отличным комплексным движением, имитирующим действия плавания. Это упражнение в первую очередь направлено на мышцы спины.
Во время выполнения упражнения вы будете лежать лицом вниз на полу, вытянув обе руки перед собой и приподняв грудь и ноги от пола.
После этого по очереди двигайте руками и ногами в движениях. Это движение требует координации, силы и выносливости мышц, что делает его отличным выбором для тренировки всего тела.
Упражнение "Пловец" (фото: Getty Images)
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