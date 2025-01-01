Физиотерапевт назвала 3 упражнения, которые помогут выглядеть моложе за несколько недель

Физические упражнения и здоровое питание могут помочь похудеть и улучшить состояние организма. Физиотерапевт назвала упражнения с пилатеса, которые даже могут помочь выглядеть моложе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Лучшие упражнения с пилатеса

Физиотерапевт Клэр Миллс рассказала, что пилатес помогает сосредоточиться на силе, балансе, гибкости и осанке.

Плечевой мост

Лежа на спине, поднимите таз, сохраняя прямую линию от коленей до плеч.

Прижав спину вниз поднимайте одну ногу под углом 90 градусов, а затем тоже сделайте с другой.

Стремитесь выполнить 12-20 повторений.

По словам Клэр, это отличное упражнение для мобилизации и разогрева позвоночника, одновременно активизируя спинную линию тела - ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и глубокие мышцы спины.

Плечевой мост (фото: Getty Images)

Сотня

Сотни - это очень эффективное упражнение для пресса, в котором сосредотачивается внимание на дыхании.

Лягте на ковер, притяните колени к груди и поднимите голову, шею и плечи, при этом, чтобы ноги были подняты.

Вытяните ноги под углом 45 градусов, держите их неподвижно и энергично двигайте руками вверх и вниз, делая пять вдохов и выдохов.

Сотня (фото: Getty Images)

Пловец

Клэр подчеркивает на важности укрепления глубоких мышц, которые поддерживают позвоночник.

Упражнение "пловец" является отличным комплексным движением, имитирующим действия плавания. Это упражнение в первую очередь направлено на мышцы спины.

Во время выполнения упражнения вы будете лежать лицом вниз на полу, вытянув обе руки перед собой и приподняв грудь и ноги от пола.

После этого по очереди двигайте руками и ногами в движениях. Это движение требует координации, силы и выносливости мышц, что делает его отличным выбором для тренировки всего тела.

Упражнение "Пловец" (фото: Getty Images)