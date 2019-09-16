Физическое насилие с первых секунд: Балух рассказал шокирующие детали о пытках в тюрьме РФ

Узник Кремля, политзаключенный украинец Владимир Балух рассказал о том, что ему пришлось пережить в изоляторе и каким пыткам его подвергали. Шокирующие детали Балух сообщил во время первой пресс-конференции после возвращения на родину, которую он дал 16 сентября.

Он рассказал, что издевательства и пытки начали с первым минут, которые он провел в Тверском СИЗО.

"Физическое насилие началось с первой секунды приезда сюда. Была так называемая "приемка", жесткая, с физическим насилием. Их было человек 8-10, я их не видел, потому что били сзади. Не буду утверждать, кто бил. Били по ногам, почкам, по голове. Я находился лицом к стене в растянутом виде, растянутом до боли, почти в шпагате", - сообщил Владимир Балух.

Он продемонстрировал журналистам следы от синяков на своих ногах и добавил, что его после приезда в изолятор, его раздели, выдали робу и отправили на карантин. От медицинской помощи он отказался, хотя врач его осматривал и даже предлагал обработать раны на теле.

"Я отказывался от медицинских услуг, я не беру из таких рук", - добавил политзаключенный.

По возвращению в Украину, Владимир Балух регулярно жалуется на боли в суставах, а также на головные боли. По мнению узника Кремля, все проблемы со здоровьем связаны с тем, что он находился в камере, где температура воздуха не превышала +16 градусов. Кроме того, он регулярно подвергался пыткам электрошокером.

Владимир Балух дал первую пресс-конференцию после возвращения и рассказал о пытках (Видео:YouTube/Крым.Реалии)

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