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Освобожденный Балух намерен подать иск в ЕСПЧ против России

Новости » Общество    12.09.2019 - 10:35
Освобожденный Балух намерен подать иск в ЕСПЧ против России
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

одготовка пакета документов для подачи в Европейский суд по его делу ведется с 2016 года

Освобожденный в рамках масштабного обмена пленными украинский активист из Крыма Владимир Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, подготовка пакета документов для подачи в Европейский суд по его делу ведется с 2016 года.

"Уже много документов подано в ЕСПЧ. Но этот процесс продолжается, ничего еще в этом плане не завершено, был разговор с "Хельсинкской группой по правам человека". Мы работаем вместе с ними в этом направлении. Мы подали первые документы еще до декабря 2016 года, еще по поводу той 319 статьи (Статья 319 УК РФ. "Оскорбление представителя власти" - ред.), по которой меня судили еще до того, как я попал за решетку. Собираем все документы, фиксируем, мы договорились, что я немного в себя приду и мы закончим работу", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что новые ID-паспорта получат освобожденные политзаключенные и моряки, которые потеряли предыдущие документы во время незаконного задержания российскими властями, и те, кто требует их обновления.

Кроме того, четырем освобожденным политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве. Жилье планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова, которые были освобождены из российского плена 7 сентября.

Россия в ЕСПЧ признала оккупацию Крыма с 18 марта 2014 ЕСПЧ начал слушания по делу Украины против России
Новости Украины ЕСПЧВладимир Балух
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