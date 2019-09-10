Карпюк рассказал, как его и Клыха пытали российские тюремщики

Фото: Станислав Клих (УНИАН)

По его словам, Клых был подвергнут жестоким пыткам

Освобожден из российского плена в рамках обмена 7 сентября Николай Карпюк рассказал, какие пытки применяли к нему и Станислава Клыха в изоляторе временного содержания №1 Владикавказа в РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала ATR.

По его словам, Клыха подвергали более жестоким пыткам.

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клихом, его потом привозили, сажали в клетку, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!", - рассказал Карпюк.

Также он рассказал о том, как в российской тюрьме пытали его самого.

"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый пакет, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или других частях тела, и начинает идти ток сквозь тело. Разными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное ощущение. И это то, что со мной делали. Потом привозят туда, в ИВС, комната для допросов - металлическая клетка метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" - не дают спать", - сказал Карпюк.

По его словам, кроме пыток, тюремщики применяли психотропные средства

Напомним, освобожденного в рамках обмена пленными 7 сентября Станислава Клыха из-за проблем со здоровьем перевели в спецучреждение.

Как известно, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. С российской плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.