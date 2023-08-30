Фітнес-тренер розкрив секрет, чим можна вечеряти, щоб не набирати вагу

Забудьте про "дієту після 18:00"

Насамперед запам'ятайте, що за наявності апетиту та відчуття голоду вечеряти потрібно. Славнозвісний міф про заборону їсти після 18:00 не має ніякого наукового підґрунтя, тому забудьте про нього.

Так, звісно, якщо ви виключите зі свого раціону один прийом їжі, то, можливо, вага буде швидше втрачатися. Але існує також великий ризик, що наступного ранку ви переїсте, адже будете дуже голодними.

Найкраще витримувати інтервал 3-4 години між трапезами, а вечеряти за 2-3 години до сну, щоб шлунок міг "відпочити", а не перетравлювати їжу.

Експерт також пригадав міф про те, що на вечерю не можна їсти молочні продукти. Річ у тім, що вони нібито не дозволяють спалювати жир. Але насправді вага залежить виключно від того, скільки калорій ви з'їли та скільки витратили.

Чи можна їсти солодке на вечерю?

Важливо знати, що у печінці та м'язах людини може накопичуватися до 500 грамів цукру у вигляді глікогену. Тобто сам цукор в організмі людини вже присутній.

Інший момент полягає в тому, що під час сну організм все одно продовжує працювати. Так, усі процеси сповільнюються, але лише на 5% порівняно з денною активністю.

Тому все, що ви з'їли ввечері, шлунок буде перетравлювати вночі.

З причини того, що у фруктах є цукор, їх також нібито не бажано їсти на вечерю. Але якщо солодке не призводить до набору вагу за умови, що ви не переїдаєте протягом дня, то фрукти тим паче.

Отже, ввечері можна їсти будь-що. У цьому контексті має значення, що та скільки ви з'їдаєте протягом тижня. У харчових питаннях варто бути гнучкими, резюмує фітнес-тренер.