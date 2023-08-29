Допомагає при гіпертонії та покращує зір: ось який осінній продукт необхідні їсти всім

Користь гарбуза для здоров'я величезна. Але про справжню цінність плодів і гарбузового насіння не завжди знають навіть досвідчені городники.

Про це повідомили у медичній спільноті "zdorovishirazom" в Instagram .

Чим корисний гарбуз

Покращує зір

У гарбузі багато бета-каротину, який покращує здоров'я очей та запобігає виникненню катаракти.

Збагачений антиоксидантами

Альфа-каротин, бета-каротин і бета-криптоксантин у складі гарбуза захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами та уповільнюють процеси старіння.

Підтримка для імунітету

Комплекс вітамінів А, С, Е та фолієва кислота, якими наділений гарбуз, стимулюють імунні клітини працювати ефективніше та допомагають боротися з інфекціями.

Запорука хорошого травлення

Гарбуз має високий вміст клітковини, що нормалізує роботу кишківника та покращує травлення.

Допомагає при гіпертонії

Гарбуз також містить високу концентрацію калію, який сприяє зниженню артеріального тиску.

Відсутність крохмалю, холестерину і трансжирів - причина, по якій гарбуз ідеально підходить для людей, що худнуть. Калорійність - 22 ккал на 100 г. Також він показаний людям з підвищеним тиском, оскільки зміцнює стінки судин.

Основні протипоказання

Гарбуз протипоказаний людям, у яких спостерігаються:

захворювання шлунково-кишкового тракту

запальні процеси в області печінки і нирок

камені в жовчному міхурі і нирках

цукровий діабет

Користь гарбузового насіння

У гарбузовому насінні міститься марганець, мідь, магній, цинк, залізо, рослинний білок, вітаміни А і Е. Вони є хорошим джерелом мікроелементів при одноманітному раціоні.

Вітаміни А і Е в складі насіння корисні для здоров'я шкіри і нігтів. Мікроелементи в їх складі нормалізують сон, підтримують імунітет, покращують роботу серця.