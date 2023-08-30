Фитнес-тренер раскрыл секрет, чем можно ужинать, чтобы не набирать вес

Забудьте о "диете после 18:00"

Прежде всего, запомните, что при наличии аппетита и ощущения голода ужинать нужно. Знаменитый миф о запрете есть после 18:00 не имеет никакой научной основы, поэтому забудьте о нем.

Да, конечно, если вы исключите один прием пищи, то, возможно, вес будет быстрее уходить. Но существует также большой риск, что на следующее утро вы переедите, ведь будете очень голодны.

Лучше выдерживать интервал 3-4 часа между трапезами, а ужинать за 2-3 часа до сна, чтобы желудок мог "отдохнуть", а не переваривать еду.

Эксперт также напомнил миф о том, что на ужин нельзя есть молочные продукты. Дело в том, что они якобы не разрешают сжигать жир. Но на самом деле вес зависит исключительно от того, сколько калорий вы съели и сколько потратили.

Можно ли есть сладкое на ужин?

Важно знать, что в печени и мышцах человека может накапливаться до 500 граммов сахара в виде гликогена. То есть, сам сахар в организме человека уже присутствует.

Другой момент состоит в том, что во время сна организм все равно продолжает работать. Да, все процессы замедляются, но только на 5% по сравнению с дневной активностью.

Поэтому все, что вы съели вечером, желудок будет переваривать ночью.

Ввиду того, что во фруктах есть сахар, их также будто бы не желательно есть на ужин. Но если сладкое не приводит к набору веса при условии, что вы не переедаете в течение дня, то фрукты тем более.

Итак, вечером можно есть что угодно. В этом контексте имеет значение, что и сколько вы съедаете в течение недели. В пищевых вопросах следует быть гибкими, резюмирует фитнес-тренер.