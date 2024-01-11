Фітнес-тренер показав просту вправу для зміцнення сідниць: спортзал не потрібен

Проста, але ефективна вправа

Вправа "сідничний місток" є доволі відомою для тих, хто займався фітнесом. Зазвичай її виконують лежачи на спині. У такому положенні потрібно зігнути коліна, напружити стегна та підіймати їх якомога вище.

Проте більшої ефективності можна досягти за допомогою додаткового обладнання. У спортивному залі це можна зробити за допомогою гантелей чи нестатичної опори під ногами.

Якщо ви займаєтеся спортом вдома, тоді візьміть звичайний стілець чи крісло та спирайтеся на нього спиною.

Таким чином рух буде здійснюватися вертикально проти сили тяжіння. Саме це стимулює м'язи сідниць до росту.

Варто також знати, що великий сідничний м'яз - один із найбільших у людському тілі. Тому для ще кращого росту підійміть одну ногу та виконуйте вправу стоячи на іншій.