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Фитнес-тренер показал простое упражнение для укрепления ягодиц: спортзал не нужен

Эффективное упражнение для ягодиц (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Существует мнение, что для того, чтобы занятия спортом были действительно эффективными, нужно обязательно посещать спортзал. Однако это не так. Даже без большого количества оборудования тренировка может быть эффективной.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фитнес-тренера Виктора Мандзяка в Facebook рассказывает, как эффективно укрепить ягодичные мышцы в домашних условиях.

Простое, но эффективное упражнение

Упражнение "седалищный мостик" достаточно известно для тех, кто занимался фитнесом. Обычно его выполняют лежа на спине. В таком положении нужно согнуть колени, напрячь бедра и поднимать их как можно выше.

Однако большей эффективности можно добиться с помощью дополнительного оборудования. В спортивном зале это можно сделать с помощью гантелей и нестатической опоры под ногами.

Если вы занимаетесь спортом дома, возьмите обычный стул или кресло и опирайтесь на него спиной.

Таким образом, движение будет осуществляться вертикально против силы тяжести. Именно это стимулирует ягодичные мышцы к росту.

Следует также знать, что большая ягодичная мышца - одна из самых больших в человеческом теле. Поэтому для еще лучшего роста поднимите одну ногу и выполняйте упражнение стоя на другой.

 

 

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