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Ці чотири вправи допоможуть вам позбутися жиру на животі після свят

Понеділок 01 січня 2024 15:00
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Ці чотири вправи допоможуть вам позбутися жиру на животі після свят Фото: Як позбутися жиру на животі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Після свят та застіль дуже часто можна виявити зайві сантиметри на талії та стегнах.

Як позбутися жиру на животі, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на видання Express.

Як позбутися жиру на животі

Збалансована дієта та цілеспрямовані фізичні вправи необхідні для ефективного зменшення жиру на животі.

Тому експерт Леон Болмір рекомендує зупинити свій вибір на наступних чотирьох вправах.

Планка

Фітнес-експерт порадив почати з позиції віджимання, спираючись на передпліччя, а не на руки, зберігаючи при цьому тіло прямою лінією.

Рашн твіст

Щоб виконати вправу, потрібно сісти на підлогу, зігнути коліна і переконатися, що п'яти стосуються землі. Злегка відкиньтеся назад, тримаючи спину прямо. Утримуючи гантелю або просто зчепивши руки разом, обертайте тулуб з боку на бік, торкаючись підлоги поруч із собою.

Альпініст

Ви починаєте з положення планки, поклавши руки під плечі та підтягуючи коліна до грудей. Потрібно швидко міняти ноги, ніби ви біжите горизонтально.

Велосипедні скручування

Щоб виконати велосипедні скручування, ви лежите на спині, заклавши руки за голову і витягнувши лікті. Потім потрібно підтягнути коліна до грудей і одночасно відірвати плечі від землі, торкнувшись лівим ліктем правого коліна, потім правим ліктем - лівого коліна, крутячи педалі, ніби ви їдете велосипедом.

Намагайтеся виконувати три підходи до 10–15 повторень для кожної вправи, поступово збільшуючи кількість повторень у міру нарощування сили.

Кількість жиру на животі, який ви зменшите, буде залежати від низки факторів, включаючи вашу дієту, спосіб життя та поточний рівень фізичної підготовки.

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