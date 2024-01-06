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Фітнес-тренер показав найефективнішу вправу для м'язів живота. І це не планка

Вправи для м'язів живота та боків (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Під час занять спортом варто використовувати різноманітні вправи, щоб залучати до "роботи" всі групи м'язів. Тому час від часу стандартні відомі вправи є менш ефективними, ніж ми думаємо.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис фітнес-тренер Віктора Мандзяка у Facebook ділиться ефективною вправою для м'язів живота.

Техніка виконання

Багато початківців у спорті впевнені, що планка - це найбільш ефективна вправа для розвитку м'язів живота й преса. Проте це не так.

Візьміть килимок, розстеліть й ляжте на спину. Підтягніть коліна до грудей і підніміть плечі. При цьому притисніть поперек до підлоги.

Далі трохи підніміть ноги над підлогою. Ваша задача полягає в тому, щоб утримувати їх якомога більш статично. Руки можете покласти на живіт (не тисніть на нього!) або вздовж тіла.

Перевага цієї вправи, на відміну від планки, в тому, що ви можете дозувати навантаження залежно від рівня підготовки. 

Для початку ви можете тримати коліна біля грудей під 90 градусів. Якщо відчуваєте, що для вас це занадто легко, вирівняйте ноги та опускайте їх з кожним разом усе нижче. 

Останній рівень - ноги паралельні до підлоги.

 

 

Раніше ми показували ще одну вправу для м'язів преса. Для її виконання навіть не потрібно вставати з дивану.

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