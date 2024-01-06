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Фитнес-тренер показал самое эффективное упражнение для мышц живота. И это не планка

Упражнения для мышц живота и боков (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Во время занятий спортом следует использовать разнообразные упражнения, чтобы привлекать к работе все группы мышц. Поэтому время от времени стандартные известные упражнения менее эффективны, чем мы думаем.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фитнес-тренер Виктора Мандзяка в Facebook делится эффективным упражнением для мышц живота.

Техника выполнения

Многие начинающие в спорте уверены, что планка - это наиболее эффективное упражнение для развития мышц живота и пресса. Однако это не так.

Возьмите коврик, расстелите и лягте на спину. Подтяните колени к груди и приподнимите плечи. При этом прижмите поясницу к полу.

Затем немного поднимите ноги над полом. Ваша задача состоит в том, чтобы удерживать их как можно более статично. Руки можете положить на живот (не давите на него!) или вдоль тела.

Преимущество этого упражнения в отличие от планки в том, что вы можете дозировать нагрузку в зависимости от уровня подготовки.

Для начала вы можете держать колени у груди под 90 градусов. Если вы чувствуете, что для вас это слишком легко, выровняйте ноги и опускайте их с каждым разом все ниже.

Последний уровень - ноги параллельные полу.

 

 

Раньше мы показывали еще одно упражнение для мышц пресса. Для его выполнения даже не нужно вставать с дивана.

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