Фитнес-тренер показал самое эффективное упражнение для мышц живота. И это не планка

Техника выполнения

Многие начинающие в спорте уверены, что планка - это наиболее эффективное упражнение для развития мышц живота и пресса. Однако это не так.

Возьмите коврик, расстелите и лягте на спину. Подтяните колени к груди и приподнимите плечи. При этом прижмите поясницу к полу.

Затем немного поднимите ноги над полом. Ваша задача состоит в том, чтобы удерживать их как можно более статично. Руки можете положить на живот (не давите на него!) или вдоль тела.

Преимущество этого упражнения в отличие от планки в том, что вы можете дозировать нагрузку в зависимости от уровня подготовки.

Для начала вы можете держать колени у груди под 90 градусов. Если вы чувствуете, что для вас это слишком легко, выровняйте ноги и опускайте их с каждым разом все ниже.

Последний уровень - ноги параллельные полу.