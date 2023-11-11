Фитнес-тренер показал эффективное упражнение для пресса: даже не нужно вставать с дивана (видео)

Спорт приносит огромную пользу здоровью и самочувствию, но вместе с тем требует времени и концентрации. Если вы хотите иметь желанные "кубики" прессу, однако страдаете от недостатка времени, можете выполнять одно эффективное упражнение на мышцы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Facebook фитнес-тренера Виктора Мандзяка делится техникой выполнения несложного упражнения.

Выполняйте упражнение три-четыре подхода по 12-15 раз с интервалом две-три минуты на отдых. Обратите внимание, что во время выполнения вы не должны чувствовать боль или дискомфорт.

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