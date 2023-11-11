Фитнес-тренер показал эффективное упражнение для пресса: даже не нужно вставать с дивана (видео)
Спорт приносит огромную пользу здоровью и самочувствию, но вместе с тем требует времени и концентрации. Если вы хотите иметь желанные "кубики" прессу, однако страдаете от недостатка времени, можете выполнять одно эффективное упражнение на мышцы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Facebook фитнес-тренера Виктора Мандзяка делится техникой выполнения несложного упражнения.
Как выполнять упражнение
Алгоритм ваших действий достаточно простой:
- лягте на диван и немного свернитесь. В этом положении ваше туловище должно напоминать дугу.
- удерживая это положение и упираясь руками в диван, поднимите ноги в вертикальное положение. В коленях можно немного согнуть.
- теперь поднимите копчик вверх настолько высоко, насколько получится
Выполняйте упражнение три-четыре подхода по 12-15 раз с интервалом две-три минуты на отдых. Обратите внимание, что во время выполнения вы не должны чувствовать боль или дискомфорт.
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