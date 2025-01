"Фірмова" зачіска Дональда Трампа: чому вона стала темою розмов, інтриг та унікальним явищем

Зачіска Дональда Трампа - одна з найбільш впізнаваних у світі. Її офіційно називають "фірмовою", і вона така ж частина його особистості, як і його бізнес, кар'єра на ТВ та політика.

Існує чимало тонкощів, секретів догляду та дотримання унікального стилю, які викликали жваве обговорення, створення мемів та навіть спроб імітації.

Люди намагаються й досі зрозуміти, що це - начісування, косметика чи просто доглянута шевелюра.

І розуміння історії та походження "зачіски Трампа" дозволяє зрозуміти не лише його особисті звички у догляді, але і його підхід до брендінгу та сприйняття громадськістю.

Дональд Трамп до політики

Дональд Джон Трамп народився 14 червня 1946 року у Квінсі, штат Нью-Йорк. Він - відомий бізнесмен та телеведучий, а ще й двічі обраний президент США. Його зовнішність, відверта особистість зробили Трампа популярною фігурою в політиці та масовій культурі. Він був цікавий завжди - у сфері нерухомості, як зірка популярного реаліті-шоу, як політик та як бізнесмен.

І його характерна зачіска була невід'ємною частиною публічного іміджу з першого дня ведення бізнесу. Ця зачіска стала такою ж знаковою, як і його бренд, символізуючи унікальну індивідуальність та підхід до життя.

Дональд Трамп і його фірмова зачіска (фото: flickr.com/gageskidmore)

Формування образу: як з’явилася зачіска Трампа

Дональд Трамп почав активно формувати свій публічний образ ще у 1980-х роках. Зачіска з об'ємним укладенням і ретельно зачесаним волоссям стала частиною його впевненого та ексцентричного стилю. Трамп завжди прагнув виглядати бездоганно й унікально, тому його вибір зачіски був стратегічним.

Роль зачіски у створенні бренду

Зачіска Трампа - це не просто укладка, а частина його особистого бренду. У медіапросторі вона стала таким самим символом, як його хмарочоси чи напис "Trump". Вона підкреслює його індивідуальність і служить способом привертати увагу, навіть якщо це супроводжується жартами та мемами.

Секрети укладання: що розповів сам Трамп

У своїй книзі "The Art of the Deal" Дональд Трамп поділився секретами свого укладання. Він зазначив, що зачісує волосся вперед, а потім укладає назад із використанням лаку для фіксації. За його словами, він самостійно доглядає за своєю зачіскою й не користується послугами професійних стилістів.

Також Трамп використовує певні методи для миття, сушіння та укладання волосся. Він розповів, що користується недорогим шампунем. Але скільки насправді він витрачає на своє волосся, залишається таємницею.

Під час першого президенства з'явилася інформація, що передвиборна кампанія заплатила значні суми за послуги макіяжу та зачіски. При цьому Трамп часто стверджує, що його догляд за волоссям простий та економічно ефективний.

Зачіска як культурний феномен

Зачіска Трампа завжди була джерелом інтернет-жартів і мемів. Користувачі соцмереж порівнювали її з вовчою шубою, хмарою та навіть штучним перукою. Проте Трамп завжди ставився до цього з іронією, називаючи свою зачіску "справжньою" й "унікальною".

Зачіска Трампа перевершила все і стала культурним феноменом. Її використовували у пародіях, показували у ТВ-шоу, навіть фанати її копіювали.

Зачіска Трампа стала темою для мемів (фото: Getty Images)

Випадок на ток-шоу: підтвердження автентичності

У 2015 році під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп дозволив телеведучій Джиммі Феллон доторкнутися до його волосся, аби довести, що зачіска справжня. Це стало одним із найобговорюваніших моментів його медійної кар’єри.

Чи є зачіска Трампа трендом?

Хоча стиль зачіски Трампа далеко не трендовий, вона створила потужний вплив на сприйняття публічних образів. Його зачіска стала впізнаваною не лише в США, а й у всьому світі.

Цікаві факти про зачіску Трампа: