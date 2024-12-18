Трамп відмовився від своєї класичної зачіски і показав нову (відео)

Новообраний президент США Дональд Трамп з'явився в міжнародному клубі Trump International, який розташований у West Palm Beach, у штаті Флорида. На захід він постав з новою зачіскою, яка помітно відрізняється від його традиційної.

Нова зачіска Трампа

Вона стала об’єктом обговорення у соціальній мережі X (колишній Twitter). Один із користувачів поділився відповідним роликом. На відео можна побачити, що зачіска політика стала помітно коротшою та не такою об’ємною, як була раніше.

Традиційна зачіска Дональда, як можна пригадати, мала об’ємне волосся з боків, а також була об’ємною зверху, і цьому Трамп не зраджував протягом десятиліть, залишаючись на публіці вірним одному лише стилю у волоссі.

Проте тепер ця зміна не може пройти без уваги, але залишається незрозумілим, чи зробив це відомий американець навмисно, чи лише на короткий період відмовився від своєї класичної стрижки.

Нова зачіска Трампа (скриншот)

Нова зачіска Трампа (скриншот)

На відео можна побачити, як новообраний президент розмовляє з уболівальниками у власному гольфклубі. Він з'явився у фірмовій сорочці поло "Trump" і зайшов до кімнати під оплески аудиторії. Політик ненадовго зупинився, аби запитати у присутніх, чи добре вони проводять час. Потім жартома він запитав: "Усі тут республіканці?" - і це викликало нову хвилю оплесків.

Під час інтерв'ю у травні 2022 року його особистий помічник, Уолт Наута, описав республіканця як того, хто "любить зберігати лак для волосся", ймовірно, для того, аби легко доглядати за зачіскою.

У минулому Трамп також висловлювався про своє волосся: "Як усім відомо, ненависники чи невдахи відмовляються визнавати, що я не ношу перуку. Можливо, моє волосся не є ідеальним, але воно моє", - писав він в одній із публікацій.

Під час інтерв’ю Rolling Stone у 2011 році політик заявляв: "Ні, я не зачісую його вперед. У мене насправді погана спадковість щодо волосся. Якщо ви думаєте про це, це непогано. Я маю на увазі, що маю багато, але це не те саме, що я зачісую його вперед чи назад".

Дональд Трамп (Getty Images)

У 2023 році нью-йоркський косметичний хірург Гаррі Лінков зробив припущення про те, що Трамп міг зробити близько п’яти пересадок волосся протягом свого життя, хоча офіційно така інформація не була підтверджена.

Цікаво, що після перемоги Трампа на виборах 8 листопада деякі жінки зняли себе на камеру під час того, як поголили голову на знак протесту на тлі таких результатів.