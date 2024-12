Трамп відмовився від своєї класичної зачіски і показав нову (відео)

Вона стала об’єктом обговорення у соціальній мережі X (колишній Twitter). Один із користувачів поділився відповідним роликом. На відео можна побачити, що зачіска політика стала помітно коротшою та не такою об’ємною, як була раніше.

Традиційна зачіска Дональда, як можна пригадати, мала об’ємне волосся з боків, а також була об’ємною зверху, і цьому Трамп не зраджував протягом десятиліть, залишаючись на публіці вірним одному лише стилю у волоссі.

Проте тепер ця зміна не може пройти без уваги, але залишається незрозумілим, чи зробив це відомий американець навмисно, чи лише на короткий період відмовився від своєї класичної стрижки.

Нова зачіска Трампа (скриншот)

На відео можна побачити, як новообраний президент розмовляє з уболівальниками у власному гольфклубі. Він з'явився у фірмовій сорочці поло "Trump" і зайшов до кімнати під оплески аудиторії. Політик ненадовго зупинився, аби запитати у присутніх, чи добре вони проводять час. Потім жартома він запитав: "Усі тут республіканці?" - і це викликало нову хвилю оплесків.

Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024!