"Фирменная" прическа Дональда Трампа: почему она стала темой разговоров, интриг и уникальным явлением

Прическа Дональда Трампа - одна из самых узнаваемых в мире. Ее официально называют "фирменной", и она такая же часть его личности, как и его бизнес, карьера на ТВ и политика.

Существует немало тонкостей, секретов ухода и соблюдения уникального стиля, которые вызвали оживленное обсуждение, создание мемов и даже попыток имитации.

Люди пытаются до сих пор понять, что это - начес, косметика или просто ухоженная шевелюра.

И понимание истории и происхождения "прически Трампа" позволяет понять не только его личные привычки в уходе, но и его подход к брендингу и восприятию общественностью.

Дональд Трамп до политики

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Квинсе, штат Нью-Йорк. Он - известный бизнесмен и телеведущий, а еще и дважды избранный президент США. Его внешность, откровенная личность сделали Трампа популярной фигурой в политике и массовой культуре. Он был интересен всегда - в сфере недвижимости, как звезда популярного реалити-шоу, как политик и как бизнесмен.

И его характерная прическа была неотъемлемой частью публичного имиджа с первого дня ведения бизнеса. Эта прическа стала такой же знаковой, как и его бренд, символизируя уникальную индивидуальность и подход к жизни.

Дональд Трамп и его фирменная прическа (фото: flickr.com/gageskidmore)

Формирование образа: как появилась прическа Трампа

Дональд Трамп начал активно формировать свой публичный образ еще в 1980-х годах. Прическа с объемной укладкой и тщательно зачесанными волосами стала частью его уверенного и эксцентричного стиля. Трамп всегда стремился выглядеть безупречно и уникально, поэтому его выбор прически был стратегическим.

Роль прически в создании бренда

Прическа Трампа - это не просто укладка, а часть его личного бренда. В медиапространстве она стала таким же символом, как его небоскребы или надпись "Trump". Она подчеркивает его индивидуальность и служит способом привлекать внимание, даже если это сопровождается шутками и мемами.

Секреты укладки: что рассказал сам Трамп

В своей книге "The Art of the Deal" Дональд Трамп поделился секретами своей укладки. Он отметил, что зачесывает волосы вперед, а затем укладывает назад с использованием лака для фиксации. По его словам, он самостоятельно ухаживает за своей прической и не пользуется услугами профессиональных стилистов.

Также Трамп использует определенные методы для мытья, сушки и укладки волос. Он рассказал, что пользуется недорогим шампунем. Но сколько на самом деле он тратит на свои волосы, остается тайной.

Во время первого президентства появилась информация, что предвыборная кампания заплатила значительные суммы за услуги макияжа и прически. При этом Трамп часто утверждает, что его уход за волосами простой и экономически эффективный.

Прическа как культурный феномен

Прическа Трампа всегда была источником интернет-шуток и мемов. Пользователи соцсетей сравнивали ее с волчьей шубой, облаком и даже искусственным париком. Однако Трамп всегда относился к этому с иронией, называя свою прическу "настоящей" и "уникальной".

Прическа Трампа превзошла все и стала культурным феноменом. Ее использовали в пародиях, показывали в Тв-шоу, даже фанаты ее копировали.

Прическа Трампа стала темой для мемов (фото: Getty Images)

Случай на ток-шоу: подтверждение подлинности

В 2015 году во время предвыборной кампании Дональд Трамп позволил телеведущей Джимми Фэллон прикоснуться к его волосам, чтобы доказать, что прическа настоящая. Это стало одним из самых обсуждаемых моментов его медийной карьеры.

Является ли прическа Трампа трендом?

Хотя стиль прически Трампа далеко не трендовый, она оказала мощное влияние на восприятие публичных образов. Его прическа стала узнаваемой не только в США, но и во всем мире.

Интересные факты о прическе Трампа: