Від величезних піджаків до червоних краваток: як змінювався стиль Дональда Трампа

Якщо у світі є щось по-справжньому незмінне, то це зовнішній вигляд майбутнього 47-го президента США. За останні 50 років світ переживав політичні кризи та економічні потрясіння, але образ Дональда Трампа майже не змінився.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує детально розглянути, як еволюціонував образ політика, навіть якщо його ключові риси залишалися тими ж.

Цікаво, що ще в середині 1970-х, коли Дональду Трампу було трохи за 30 і він займався нерухомістю, його стиль майже не відрізнявся від сьогоднішнього.

Хоча автозасмаги тоді не було, а волосся мало природний русявий колір, ключові елементи його ділового образу вже простежувалися: підкреслені плечі в костюмах, широка краватка і фірмова зачіска.

Дональд Трамп у 70-х (фото: Getty Images)

У 1977 році Трамп одружився з Іваною Зельничковою, яка була моделлю, дизайнером і мала безсумнівний смак. Можливо, саме вона надихнула його на вдосконалення стилю: протягом 1980-х їхні спільні появи на публіці виглядали досить стильними і збалансованими.

Дональд час від часу міняв класичні краватки на метелики, а в особливих випадках одягав смокінги, але його характерна зачіска залишалася незмінною.

Дональд та Івана Трамп у 70-х (фото: Getty Images)

У цей же період з'являється знаменита червона краватка.

Дональд Трамп у 70-х (фото: Getty Images)

У нульових, коли економіка переживає чергову кризу, стиль Трампа набуває характерних рис, які не зміняться протягом наступних двадцяти років.

Він починає фарбувати волосся, яке журналісти неодноразово порівнюють з різними незвичними відтінками, додає шкірі обличчя бронзовий колір (чи то завдяки солярію, чи автозагару), одягає елегантні сорочки з запонками і знову наповнює свій гардероб класичними костюмами, що нагадують стиль 80-х.

Дональд Трамп у нульових (фото: Getty Images)

З цього часу червона краватка стає майже невід'ємною частиною образу Трампа, і лише в окремих випадках можна побачити інші варіанти.

Дональд Трамп (фото: Getty Images, Flickr.com)

До речі, як республіканець, Трамп обирає червоний колір, що стає частиною його бренду, співвідносячи його з символікою своєї партії. Завдяки цьому його відомі капелюхи Make America Great Again (MAGA) стали легко впізнаваними.

Що стосується зачіски політика, дискусії про неї в медіа та соцмережах часто випереджають навіть обговорення його скандальних твітів. Трамп старанно укладає своє довге волосся, але іноді воно не піддається контролю, породжуючи різноманітні теорії щодо перуки, трансплантації чи лазерного лікування шкіри голови.

Хоча у 2024 році він фарбував волосся в більш природні та менш суперечливі відтінки і доглядав за укладкою, цілком ймовірно, що протягом наступних чотирьох років обговорення його волосся, занадто довгої краватки будуть активно обговорюватися в публічному просторі.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)