"Євробачення-2025": як виступила Еріка з Фінляндії та чому її номер точно запам'ятається (відео)
Закінчився фінал "Євробачення-2025", на який щороку чекають фани музики та яскравих виступів. І Фінляндію представила Еріка Вікман з піснею "Ich komme", яка принесла їй 11 місце.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Еріку Вікман та яким був її виступ.
Скільки балів отримала Фінляндія і хто така Еріка Вікман
У фіналі "Євробачення" Еріка отримала 196 балів. Але попри це виступ співачки зібрав чимало переглядів та відгуків. Це було яскраво та сміливо, а тому про номер точно не скоро забудуть.
Еріка Вікман - фінська співачка, яка давно відома у себе в країні. Її кар’єра почалась ще до конкурсу, у 2016 році вона перемогла в шоу "Tango Queen", а справжній злет трапився у 2020 році, коли вона ледь не виграла нацвідбір з треком Cicciolina.
Пісня про жіночу сексуальність і свободу принесла їй культовий статус і репутацію провокаторки. У 2025 році вона знову подалась на UMK і цього разу перемогла, отримавши найвищу кількість глядацьких балів.
Про що пісня "Ich komme" та яке місце пророкували Фінляндії
Цей трек Еріка написала разом з продюсерами Roos+Berg спеціально для "Євробачення". Назва німецькою, а текст - фінською. "Ich komme" це євроденс у стилі 90-х з підтекстами, алюзіями й відвертою грою з темою сексуальності. Співачка зізнавалась, що хотіла створити пісню-провокацію, але зробити це з самоіронією, а не в лоб.
Еріку ще до фіналу вважали яскравою учасницею "Євробачення-2025". Букмекери ставили її у топ-10, а фан-опитування називали її номер одним з найоригінальніших. Пісня потрапила в чарти ще до конкурсу, а кліп збирає сотні тисяч переглядів.
"Ich komme" - текст пісні
On yö, sydän lyö
Hän loveen lankeaa
Kuu nousee, maa kaartuu
Mun portit aukeaa
(Hei)
Mä oon Erika
Tervetuloa
Sä oot ku ihana
Trance-jumala
Oo tääl ku kotona
Tee ku haluut ja
Ku tuut
Tuun sun mukana
Ich komme, ich komme
Ja ennen ku tullee se huutaa mulle
Ich komme, ich komme
Ja siihen mä kajautan kovvaa: Ich komme
Ich komme, ich komme
Ja me yhessä tullaan ja ollaan silleen
Ich komme, ich komme
Et tälläst se on ku loveen lankee
(Wunderbar!)
Mä oon Erika
Hauska tavata
Ja tanssin sun kaa vaik’ häävalssin
Mut nakuna
Mä oon Erika
Sus on staminaa
Iske mut uudestaan
Käy kii mun pakaraan
Ja ku haluut taas lovee
Huuda Encore
Ja baby, Ich komme
Ich komme, ich komme
Ja jälleen ku tullee se huutaa mulle
Ich komme, ich komme
Enkä mä voi ku vaan parkuu: Ich komme
Ich komme, ich komm
Ja me yhessä tullaan ja ollaan silleen
Ich komme, ich komme
Et tälläst se on ku loveen lankee
Let go ja anna tapahtuu
Baby, anna ittes ja mukaan tuu
Tähdet sun silmis ja mä sun pääl
Baby, ansaitset kaiken hyvän tääl
Let go ja anna tapahtuu
Baby, voit viel ittees rakastuu
Tähdet sun silmis ja mä sun pääl
Baby, ansaitset kaiken hyvän tääl
Ich komme, ich komme
Ich komme
Ich komme, ich komme
Loveen lankee
Ich komme, ich komme
Hei baby
Ich komme, ich komme
Tälläst se on ku loveen lankee.
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