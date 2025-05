"Євробачення-2025": як виступила Еріка з Фінляндії та чому її номер точно запам'ятається (відео)

Скільки балів отримала Фінляндія і хто така Еріка Вікман

У фіналі "Євробачення" Еріка отримала 196 балів. Але попри це виступ співачки зібрав чимало переглядів та відгуків. Це було яскраво та сміливо, а тому про номер точно не скоро забудуть.

Еріка Вікман на "Євробаченні" (скріншоти)

Еріка Вікман - фінська співачка, яка давно відома у себе в країні. Її кар’єра почалась ще до конкурсу, у 2016 році вона перемогла в шоу "Tango Queen", а справжній злет трапився у 2020 році, коли вона ледь не виграла нацвідбір з треком Cicciolina.

Пісня про жіночу сексуальність і свободу принесла їй культовий статус і репутацію провокаторки. У 2025 році вона знову подалась на UMK і цього разу перемогла, отримавши найвищу кількість глядацьких балів.

Про що пісня "Ich komme" та яке місце пророкували Фінляндії

Цей трек Еріка написала разом з продюсерами Roos+Berg спеціально для "Євробачення". Назва німецькою, а текст - фінською. "Ich komme" це євроденс у стилі 90-х з підтекстами, алюзіями й відвертою грою з темою сексуальності. Співачка зізнавалась, що хотіла створити пісню-провокацію, але зробити це з самоіронією, а не в лоб.

Еріку ще до фіналу вважали яскравою учасницею "Євробачення-2025". Букмекери ставили її у топ-10, а фан-опитування називали її номер одним з найоригінальніших. Пісня потрапила в чарти ще до конкурсу, а кліп збирає сотні тисяч переглядів.

"Ich komme" - текст пісні

On yö, sydän lyö

Hän loveen lankeaa

Kuu nousee, maa kaartuu

Mun portit aukeaa

(Hei)

Mä oon Erika

Tervetuloa

Sä oot ku ihana

Trance-jumala

Oo tääl ku kotona

Tee ku haluut ja

Ku tuut

Tuun sun mukana

Ich komme, ich komme

Ja ennen ku tullee se huutaa mulle

Ich komme, ich komme

Ja siihen mä kajautan kovvaa: Ich komme

Ich komme, ich komme

Ja me yhessä tullaan ja ollaan silleen

Ich komme, ich komme

Et tälläst se on ku loveen lankee

(Wunderbar!)

Mä oon Erika

Hauska tavata

Ja tanssin sun kaa vaik’ häävalssin

Mut nakuna

Mä oon Erika

Sus on staminaa

Iske mut uudestaan

Käy kii mun pakaraan

Ja ku haluut taas lovee

Huuda Encore

Ja baby, Ich komme

Ich komme, ich komme

Ja jälleen ku tullee se huutaa mulle

Ich komme, ich komme

Enkä mä voi ku vaan parkuu: Ich komme

Ich komme, ich komm

Ja me yhessä tullaan ja ollaan silleen

Ich komme, ich komme

Et tälläst se on ku loveen lankee

Let go ja anna tapahtuu

Baby, anna ittes ja mukaan tuu

Tähdet sun silmis ja mä sun pääl

Baby, ansaitset kaiken hyvän tääl

Let go ja anna tapahtuu

Baby, voit viel ittees rakastuu

Tähdet sun silmis ja mä sun pääl

Baby, ansaitset kaiken hyvän tääl

Ich komme, ich komme

Ich komme

Ich komme, ich komme

Loveen lankee

Ich komme, ich komme

Hei baby

Ich komme, ich komme

Tälläst se on ku loveen lankee.