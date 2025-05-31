Фінансова подушка без стресу: як почати відкладати гроші і не кинути за місяць

Не обов’язково відкладати великі суми, щоб мати резерв на непередбачувані витрати. Головне - сформувати звичку, а не гнатися за ідеальною формулою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла експертка з питань корпоративних і персональних фінансів Єлєна Шепель.

Як накопичувати на фінансову подушку

"Фінансову подушку зазвичай збирають для того, щоб покривати непередбачувані витрати - на випадок, якщо щось стається з доходами або просто непередбачувано", - пояснює експертка.

Класична порада - відкладати 10% із кожного доходу. Проте, за словами Шепель, не всім це під силу.

"У мене були клієнти, які не могли відкладати 10% і починали з п'яти. Ми тримали фокус уваги не на сумі, а на тому, що людина формує навичку відкладати гроші", - зазначає вона.

Чи потрібно рахувати дрібні витрати

"Обов'язково!" - наголошує експертка. За її словами, саме дрібні витрати, як-от кава чи проїзд, часто виявляються несподівано великими.

"Коли я вперше почала вести детальний облік, я була вражена двома категоріями: продукти в супермаркеті та кава. Це було як осяяння", - розповідає вона.

Однак це не означає, що потрібно позбавляти себе звичного комфорту.

"Ми вирішили не знижувати рівень життя, а просто купили кавомашину. Вона окупилася за чотири місяці", - ділиться Шепель.

Як збирати на великі фінансові цілі

Фінансова подушка - це одна історія. Але накопичення на освіту, житло чи авто - це окремий процес.

"Фінансова подушка - це гроші, які просто лежать про всяк випадок. Це сума, яка має покривати приблизно шість місячних обов'язкових витрат", - пояснює експертка.

Для будь-якої фінансової цілі має бути окремий "конверт", "банка", рахунок або картка - як вам зручно. Це повинні бути окремі накопичення. Є два підходи до планування великих цілей:

визначити суму й розбити її на місячні внески.

визначити доступну місячну суму й порахувати, за який час ви досягнете мети.

"Найважливіше - відстежувати прогрес і бути собі другом, особливо на початку", - підсумовує Єлєна Шепель.