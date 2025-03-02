"Фінансова історія". Відомий продюсер прокоментував мовчазну позицію Ротару під час війни

Український телевізійний продюсер Олексій Гончаренко поділився своєю думкою щодо того, чому Софія Ротару не виступає на підтримку України та не дає інтерв’ю про війну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для OBOZ.UA.

За словами Гончаренка, Софія Ротару проявляє обережність у своїх висловлюваннях через "фінансову історію".

Крім того, продюсер припустив, що Ротару належить до покоління людей, вихованих у радянському середовищі, і для них публічно виступити проти старих переконань може означати перекреслити все своє життя.

"Ми з нею не дуже багато разом працювали. Думаю, причина її такої обережності у висловлюваннях - фінансова історія. Окрім того, вона належить до когорти радянських людей - це моя гіпотеза. Там їхні прихильники, вони прожили з ними багато років. Зараз їм публічно виступити проти цього всього - перекреслити все своє життя. А іншого не буде, бо воно вже на 90% прожите. Я ставлюся до цього покоління іноді не те що з розумінням… Роблю поправку на вік - отак буде правильно сказати", - сказав продюсер. Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Гончаренко висловився і про Аллу Пугачову, яка покинула Росію після початку повномасштабного вторгнення.

Олексій каже, що виконавиця ніколи не була частиною радянської системи, і її бунтарський характер завжди відрізнявся від багатьох колег.

Вона практично не виконувала радянські пісні, обрала власний шлях, не підкоряючись обмеженням, що накладала система.

"Вона завжди була бунтаркою. Практично не співала радянських пісень - про Батьківщину тощо. У неї був інший шлях. Це, по-перше. По-друге, її чоловік Максим Галкін, який обрав ось таку дорогу. Вона не могла піти проти його поглядів, та й, думаю, не хотіла. Але це, знову ж таки, лише припущення. Хоча факт залишається фактом: вона ніколи не була радянською людиною. Їй завжди вдавалося, попри все, диктувати свої правила, співати те, що хотіла, одягатися, як вона це бачила. І співпрацювати, з ким хотіла", - прокоментував продюсер. Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)

До слова, Софія Ротару, як відомо, вирішила відмовитися від публічного життя та не проводить концертів. Однак вона час від часу коментує події в Україні через свої у соцмережах.

Навесні 2022 року син і онук співачки намагалися виїхати до Молдови, але їх затримали при спробі незаконно перетнути кордон. Зараз онук Ротару, Анатолій, мешкає в Лондоні та займається музикою, а онука Соня проживає в США.

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