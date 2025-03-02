"Финансовая история". Известный продюсер прокомментировал молчаливую позицию Ротару во время войны

Украинский телевизионный продюсер Алексей Гончаренко поделился своим мнением относительно того, почему София Ротару не выступает в поддержку Украины и не дает интервью о войне.

По словам Гончаренко, София Ротару проявляет осторожность в своих высказываниях из-за "финансовой истории".

Кроме того, продюсер предположил, что Ротару принадлежит к поколению людей, воспитанных в советской среде, и для них публично выступить против старых убеждений может означать перечеркнуть всю свою жизнь.

"Мы с ней не очень много вместе работали. Думаю, причина ее такой осторожности в высказываниях - финансовая история. Кроме того, она принадлежит к когорте советских людей - это моя гипотеза. Там их сторонники, они прожили с ними много лет. Сейчас им публично выступить против этого всего - перечеркнуть всю свою жизнь. А другой не будет, потому что она уже на 90% прожита. Я отношусь к этому поколению иногда не то что с пониманием... Делаю поправку на возраст - так будет правильно сказать", - сказал продюсер. София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Гончаренко высказался и об Алле Пугачевой, которая покинула Россию после начала полномасштабного вторжения.

Алексей говорит, что исполнительница никогда не была частью советской системы, и ее бунтарский характер всегда отличался от многих коллег.

Она практически не исполняла советские песни, выбрала собственный путь, не подчиняясь ограничениям, которые накладывала система.

"Она всегда была бунтаркой. Практически не пела советских песен - о Родине и так далее. У нее был другой путь. Это, во-первых. Во-вторых, ее муж Максим Галкин, который выбрал вот такую дорогу. Она не могла пойти против его взглядов, да и, думаю, не хотела. Но это, опять же, лишь предположение. Хотя факт остается фактом: она никогда не была советским человеком. Ей всегда удавалось, несмотря ни на что, диктовать свои правила, петь то, что хотела, одеваться, как она это видела. И сотрудничать, с кем хотела", - прокомментировал продюсер. Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)

К слову, София Ротару, как известно, решила отказаться от публичной жизни и не проводит концертов. Однако она время от времени комментирует события в Украине через свои в соцсетях.

Весной 2022 года сын и внук певицы пытались выехать в Молдову, но их задержали при попытке незаконно пересечь границу. Сейчас внук Ротару, Анатолий, живет в Лондоне и занимается музыкой, а внучка Соня проживает в США.

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