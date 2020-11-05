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Эксперт рассказал, как результаты выборов в США повлияют на Украину

Четверг 05 ноября 2020 17:28
Эксперт рассказал, как результаты выборов в США повлияют на Украину
Как выборы в США повлияют на Украину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В США продолжается противостояние между Дональдом Трампом и Джо Байденом на президентских выборах

В США продолжают считать голоса на выборах 2020. Шансы на победу по-прежнему высокие у обоих кандидатов, и битва накаляется все больше и больше. Само собой исход голосования в США окажет влияние на геополитические процессы, в том числе и на ситуацию в Украине.

Правозащитник Александр Закриничний рассказал нам, как результаты американских выборов могут отразиться на отношении Штатов к нашей стране.

Если президентом станет Джо Байден

"Во время президентства Барака Обамы Байден много раз посещал Украину, присматривал за военной поддержкой, которую оказывали США в связи с аннексией Крыма и событиями на Донбассе. Байден поддерживает евроатлантический вектор Украины", - говорит Закриничный.

Юрист добавил, что при Обаме, украинское правительство получило займ на 3 млрд долларов. При этом администрация Трампа не была склонна давать нам такие займы.

"Есть вероятность, что если президентом станет Джозеф Байден, Украина сможет рассчитывать на новую финансовую поддержку от США. Также привлекательным для нас является позиция Байдена в отношении России, от которой он обещает требовать "прекращения агрессии и оккупации Украины", - прогнозирует правозащитник.

Если Дональд Трамп останется на второй срок

Избрание Трампа на второй срок означает, что его отношение к Украине будет оставаться прохладным, считает эксперт.

"Не стоит забывать про откровенные заявления Трампа по Крыму как территорию, которой заслуживает Россия, о том, что он отказывается публично критиковать президента России, зато активно критикует деятельность международных институтов. Однако, несмотря на пророссийские симпатии и прохладное отношение Трампа к Украины, за время его правления нашему государству предоставлялась неплохая военная помощь", - добавил Закриничный.

Напомним, что для победы в выборах кандидатам необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Подсчет голосов продолжается.

Ранее сообщалось, что Байден запустил сайт, направленный на подготовку к передаче ему власти.

Кроме того мы писали, что Мелания Трамп попала в скандал из-за внешнего вида, когда приехала голосовать на выборах.

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