Мелания Трамп в день выборов угодила в громкий скандал из-за внешнего вида

Мелания Трамп (скрин видео)

Меланию Трамп раскритиковали американцы за неуважение к ним

Мелания Трамп на выборы в США пришла без маски и попала в скандал. Первая леди приехала на избирательный участок в Палм-Бич, Флорида, чтобы проголосовать.

Она была единственным человеком в Центре отдыха Мортона и Барбары Мандель, не носившим маски, пишет People.

"Сегодня день выборов, поэтому я хотела приехать сюда, чтобы проголосовать сегодня за выборы", - сказала 50-летняя первая леди, когда репортеры спросили, почему она не голосовала со своим мужем на прошлой неделе.

В свое оправдание за отсутствие средства защиты от COVID-19 Мелания может привести только то, что она, ее супруг Дональд Трамп и их 14-летний сын Бэррон уже переболели коронавирусом.

Мелания сказала журналистам, что чувствует себя "прекрасно" и посоветовала соотечественникам беречь свое здоровье.

Тем не менее американские СМИ сочли игнорирование маски проявлением неуважения со стороны миссис Трамп.

"Она вопиющим образом игнорировала ношение масок, социальное дистанцирование и другие научные и медицинские протоколы, направленные на смягчение распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Мелания Трамп в день выборов в США угодила в скандал из-за маски (видео: YouTube/WPTV News)

Отметим, что по последним данным коронавирусом в США переболели уже 9,47 млн человек, из них 233 тысячи умерло.

Напомним, что в США завершающий этап выборов президента. И скоро станет известно, останется ли Дональд Трамп на второй срок.